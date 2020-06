Em alerta sobre aumento de ocupação de vagas em UTI, hospital afirma que está capacitado para atendimento

Da Redação com Assessoria

O alerta foi feito com o intuito de manter os cuidados necessários para evitar ainda mais a contaminação da doença - (Foto: Ilustração/Agência Brasil)

A Unimed Campo Grande publicou uma nota nesta quinta-feira (18) confirmando o envio da mensagem para um grupo de WhatsApp alertando sobre o aumento da ocupação de vagos na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital, mas que o percentual divulgado corresponde ao espaço destinado exclusivamente aos pacientes da covid-19.

Segundo a publicação, a taxa de 80% das vagas citadas pelo presidente, Dr. Maurício Simões Corrêa, não corresponde à totalidade de vagas do Hospital Unimed CG, mas sim ao espaço destinado exclusivamente ao atendimento de pacientes com coronavírus, o que não significa que, se necessário, essa capacidade não possa aumentar.

Ainda conforme a nota, o alerta foi feito com o intuito de manter os cuidados necessários para evitar ainda mais a contaminação da doença

Confira a nota na íntegra:

"Unimed Campo Grande confirma o envio da mensagem pelo nosso presidente, Dr. Maurício Simões Corrêa, para um grupo de WhastApp da Academia de Medicina de Mato Grosso do Sul (grupo formado em sua grande maioria por médicos acima de 60 anos, ou seja, pertencentes ao grupo de risco), alertando sobre o aumento da ocupação de vagas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) destinadas, exclusivamente, para atendimento de pacientes com suspeita ou confirmados com a Covid-19.

Destacamos que o percentual de 80% das vagas citado pelo presidente não corresponde à totalidade de vagas do Hospital Unimed CG, mas sim ao espaço destinado exclusivamente ao atendimento de pacientes da Covid-19, o que não significa que, se necessário, essa capacidade não possa aumentar.

O alerta foi feito com o intuito de manter os cuidados necessários para evitar ainda mais a contaminação da doença, assim como tem sido feito pela cooperativa médica e demais autoridades da saúde, desde o início da pandemia do novo coronavírus.

Ressaltamos ainda que o Hospital Unimed Campo Grande, assim como toda a equipe hospitalar, foi totalmente equipado e capacitado para prestar o melhor atendimento dentro dos protocolos do Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde e demais órgãos de saúde."