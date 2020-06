Em ação preventiva e conjunta, SES realiza testagem nos servidores do Detran/MS

Informar os servidores e aplicar testagem rápida de diagnóstico do coronavírus - Foto: SECOM GOV MS

Informar os servidores e aplicar testagem rápida de diagnóstico do coronavírus. Esses são os objetivos principais da ação realizada nesta segunda-feira (01.06), na sede central do Detran/MS, desenvolvida pelo Governo do Estado de MS, por intermédio Corpo de Bombeiros e da Secretaria de Estado de Saúde.

A finalidade é aplicar o teste rápido – SARS-CoV-2, aprovado pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS), nos colaboradores do Detran/MS e tirar as dúvidas sobre a doença. Para o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, o momento é oportuno e representa uma segurança tanto para os funcionários como para o público atendido. “É um trabalho importante, necessário e muito bem organizado pela SES e pelo Corpo de Bombeiros. Não é obrigatório, mas é recomendável, é um exame prático e preciso, necessário diante da quantidade de clientes que recebemos”.

Trindade reforça que a instituição tem adotado todos os protocolos necessários para atendimento ao público. “Nós estamos mantendo todos os procedimentos, como: uso de máscaras, distanciamento, álcool em gel. O teste rápido aplicado hoje irá nos ajudar a atuar, caso haja alguma suspeita ou até mesmo caso positivo. Os funcionários do Detran têm sido colaborativos e entendem bem o atual momento”.

O coronel Marcello Fraiha, responsável pela ação, fala além da importância da iniciativa: “Os testes rápidos compõe uma logística estabelecida pelo Corpo de Bombeiros, a pedido da SES, sendo uma ação do Governo do Estado, na qual abrangerá de 400 a 450 pessoas, no período da manhã e da tarde, fazendo a coletagem, cujo resultado deve sair em 15 minutos, de modo rápido e seguro, sendo os mesmos usados nos drives-thru em Mato Grosso do Sul”.

Os testes rápidos (IgM/IgG) podem auxiliar o mapeamento da população “imunizada” (que já teve o vírus ou foi exposta a ele). No Detran, a logística formada pelos profissionais envolvidos não comprometeu o fluxo de atendimento à população. Todos os servidores que saíram de viagem hoje, fizeram os exames prioritariamente pela manhã.