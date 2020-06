Em 24 horas, MS contabiliza mais 156 exames confirmados para o coronavírus

Desde o dia 25 de janeiro, foram registradas 13.519 notificações de casos suspeitos da coronavírus em Mato Grosso do Sul. - Foto: Divulgação

Nas últimas 24 horas, mais 156 exames tiveram resultado positivo para coronavírus. Com isso, o número de casos confirmados da doença no Estado sobe para 1.802.

Segundo o boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, destes 1.802 casos confirmados, 936 estão em isolamento domiciliar, 808 estão sem sintomas e já estão recuperados. 39 estão internados, sendo 21 em hospitais públicos e 18 em hospitais privados. Um paciente internado é procedente de fora do Estado. Foram registrados 20 óbitos.

Desde o dia 25 de janeiro, foram registradas 13.519 notificações de casos suspeitos da coronavírus em Mato Grosso do Sul. Destes, 9.911 foram descartados após os exames darem negativo para Covid-19 e 21 foram excluídos por não se encaixarem na definição de caso suspeito do Ministério da Saúde. 402 exames aguardam resultado do Lacen. 1.404 casos foram notificados e não foram encerrados pelos municípios.

Os 402 casos suspeitos em investigação tiveram as amostras encaminhadas para o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen/MS), e os resultados ficam prontos entre 24h a 72 horas.

Acompanhe os boletins periódicos no link: http://www.vs.saude.ms.gov.br.