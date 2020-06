Eldorado entrega 300 mil máscaras e 23 mil cestas básicas em 2ª fase de doações ao Estado

O secretário Jaime Verruck afirma que a Eldorado Brasil se juntou à rede de responsabilidade criada entre Governo e empresas privadas com atuação em MS. - (Foto: Divulgação)

A Eldorado Brasil Celulose entrega nesta semana a segunda remessa de doações para municípios de Mato Grosso do Sul. Serão destinadas mais de 300 mil máscaras e 23 mil cestas básicas para dez cidades do Estado, em ação articulada pela Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar).

Nesta segunda fase de doações pela Eldorado serão distribuídas 23.660 cestas básicas e 305 mil máscaras de pano às assistências sociais para que sejam distribuídos à população. Conforme a empresa, mais de 90% das cestas básicas foram compradas de fornecedores de Mato Grosso do Sul e 50 mil máscaras adquiridas de costureiras e artesãs de Três Lagoas. Os municípios contemplados são Água Clara, Aparecida do Taboado, Bataguassu, Brasilândia, Inocência, Paranaíba, Ribas do Rio Pardo, Selvíria e Três Lagoas.

O secretário Jaime Verruck afirma que a Eldorado Brasil se juntou à rede de responsabilidade criada entre Governo e empresas privadas com atuação em Mato Grosso do Sul, em prol de atender as demandas do sistema de saúde e a sociedade. “Importante a preocupação da indústria em contribuir neste período de pandemia, oferecendo os recursos necessários para atenuar os impactos do coronavírus. Além disso, estamos buscando manter a atividade econômica, como a cadeia produtiva da celulose, de alta relevância para o Estado”.

Na primeira remessa, entregues no dia 13 de maio, 11 municípios do Estado receberam 70 mil itens de proteção individual, higiene e alimentos, sendo 34 mil pares de luvas descartáveis, 34 mil máscaras descartáveis, 29 mil pares de sapatilhas descartáveis, 2.975 litros de álcool gel 70%, 170 termômetros a laser, 220 litros água sanitária, 165 cestas básicas e 11 tablet’s.

O presidente da Eldorado Brasil, Aguinaldo Gomes Ramos Filho, explica que a empresa está entrando na terceira fase do enfrentamento ao coronavírus. O primeiro foco foi da adoção de medidas preventivas nas operações da empresa, para evitar o contágio e garantir a continuidade dos negócios com segurança.

A segunda fase foi estender a prevenção para as comunidades, com a doação de mais de 100 mil itens para a prevenção contra a covid-19 a 14 hospitais e 10 casas de repouso das regiões de operação da empresa. “Depois de investir na prevenção contra o coronavírus dentro da empresa e nas comunidades, agora entramos na fase social do enfrentamento à covid-19, contribuindo para que a população mais vulnerável supere as dificuldades econômicas decorrentes da pandemia e também possa se proteger”, explica Ramos Filho.