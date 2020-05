Possibilidade de paralisar as atividades estão descartadas, diz procurador sobre frigorífico de Dourados

O procurador Jeferson Pereira em coletiva nesta manhã - Foto: Hedio Fazan/Dourados News

Na coletiva realizada nesta manhã (22) pelo Ministério Público de Dourados (MPT), o procurador Jeferson Pereira, afirmou que por enquanto não existe a possibilidade do frigorífico JBS/Seara de Dourados paralisar temporariamente as atividades devido uma parte dos funcionários contraírem o Covid-19. Segundo o procurador, a empresa vem tomando medidas de biossegurança capaz manter as atividades na indústria.

“Temos uma quantia de pessoas que foram infectadas pelo vírus, mas a empresa vem adotando medidas capaz de manter o controle, evitando assim a proliferação do coronavírus. Por enquanto a ideia de fechar está descartada”, afirmou durante a coletiva transmitida pelas redes sociais do MPT.

Atualmente o frigorífico mantém trabalhadores de Vicentina, Itaporã, Rio Brilhante, Douradina e Fátima do Sul. Os casos mais recentes confirmados em Itaporã e Fátima do Sul são dos funcionários que tiveram contato com uma pessoa contaminada.

“Os funcionários seguem afastados, até mesmo os grupos de riscos. Esta unidade abate cerca de 4.200 suínos por dia, tem contratos com produtores, logística de transporte, mercado local e internacional, é considerado um serviço essencial. O MPT está atento à situação e trabalhando próximo às empresas e autoridades de saúde”, afirmou.

Por meio de uma nota, o JBS afirmou ter tomado medidas para garantir a saúde e segurança de seus colaboradores. A empresa "adotou medidas para garantir o máximo de segurança para seus colaboradores e prestadores de serviços em todas as suas dependências que já apresentou casos confirmados".

Outros casos - Além do JBS, o MPT fez o requerimento de outra inspeção da Vigilância em Saúde do Município de Bonito na sede do Frigorífico Franca Comércio de Alimentos Ltda., onde três funcionárias testaram positivo para a Covid-19. As atividades do estabelecimento foram paralisadas por sete dias, a partir do dia 10 de maio, e as pessoas que trabalhavam no ambiente das mulheres ou compartilharam o transporte coletivo da empresa foram isoladas, assim como familiares da mesma residência. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, até o momento são 14 casos confirmados da doença vinculados ao frigorífico, entre funcionários e respectivos familiares.

No mês passado, 30 indústrias foram notificadas para que seguissem recomendação específica sobre práticas sanitárias capazes de evitar a proliferação do Covid-19, tanto em relação aos empregados diretamente contratados quanto aos demais prestadores de serviços internos e externos.

Segurança - O órgão fez recomendações as indústrias frigoríficas de MS a reorganizar todas as suas plantas, estabelecendo uma distância mínima de 1,8 metro entre os trabalhadores. Nos refeitórios e vestiários, a sugestão é que sejam feitas escalas de empregados por horários de entradas e saídas. Já as superfícies de trabalho e os equipamentos devem ser regularmente higienizados com produtos recomendados pelas autoridades sanitárias. Quanto aos ambientes administrativos, as indústrias precisam providenciar a instalação de filtros de alta eficiência e garantir a renovação de ar que atenda às prescrições da Associação Brasileira de Normas Técnicas.

É importante também que os empregados não compartilhem armários, tanto para guarda de pertences pessoais como de equipamentos de proteção individual. Os trabalhadores que estiverem com sintomas da doença devem ser afastados.