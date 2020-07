Drive-thru da Capital registra 111 casos positivos de coronavírus

Desde o dia 25 de janeiro, foram registradas 68.481 notificações de casos suspeitos da coronavírus - (Foto: Divulgação/ Secretaria de Estado de Saúde de MS)

De acordo com boletim divulgado ontem (11) pela Secretaria do Estado de Saúde (SES), o drive-thru de testes rápidos da Capital testaram 2.909 pessoas, destas foram apontadas como casos positivos 111, dos relacionados 2.798 testados negativos. Campo Grande segue com taxa 3,8% de casos positivos no Estado ficando apenas atrás de Dourados, situado 229 km da Capital.

O número de casos confirmados da doença no Estado chega a 12.969. Foram registrados sete óbitos, passando para 153 mortes pela doença em Mato Grosso do Sul. Dos 12.969 casos confirmados, 4.209 estão em isolamento domiciliar, 8.329 estão sem sintomas e já estão recuperados e 278 estão internados, sendo 158 em hospitais públicos e 125 em hospitais privados. Nove pacientes internados são procedentes de fora do Estado.

Desde o dia 25 de janeiro, foram registradas 68.481 notificações de casos suspeitos da coronavírus em Mato Grosso do Sul.