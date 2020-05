Drive Thru Coronavírus de Dourados amplia número de testes para atender toda a região

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) ampliou o número de coletas de material para os exames RT-PCR, para detecção da Covid-19, no Drive Thru Coronavírus de Dourados - Foto: Saul Schramm

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) ampliou o número de coletas de material para os exames RT-PCR, para detecção da Covid-19, no Drive Thru Coronavírus de Dourados. Segundo o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, a medida adotada desde esta segunda-feira (25), agora vai coletar 60 testes, de segunda à sexta-feira, para atender a demanda dos moradores da Região da Grande Dourados.

O RT-PCR (abreviatura da sigla inglesa reverse-transcriptase polymerase chain reaction) é considerado o padrão-ouro no diagnóstico da COVID-19. Nesse modelo, a confirmação é obtida por meio da detecção do RNA do novo coronavírus na amostra coletada, obtida, preferencialmente, de secreções coletadas das vias respiratórias, por meio de swab.

Outra medida anunciada pelo secretário durante a live diária feita pelo governo é que todos os drive-thrus (implantados em Campo Grande, Corumbá, Dourados e Três Lagoas) irão realizar testes rápidos a partir dessa semana. Esses exames identificam os anticorpos marcadores de infecção recente ou tardia e são indicados após oito dias da apresentação dos sintomas da Covid-19 (tosse, dor de garganta, febre, coriza).

“Quanto maior o número de testes fizermos, melhor conseguiremos identificar a incidência da doença, adotando também estratégias de combate-la. Desta forma, teremos números mais próximos da realidade, estimando melhor a taxa de mortalidade do vírus e o avanço da pandemia em âmbito local”, explica o secretário Geraldo Resende. Segundo ele, os países que adotaram esse método, conseguiram “achatar a curva”, diminuindo o número de novos casos.

Segundo o coronel BM Marcello Fraiha, os exames estão sendo disponibilizados no drive thru de Dourados, da seguinte forma: atendimento na sala 4 do Corpo de Bombeiros de Dourados, de segunda a sexta-feira (exceto finais de semana e feriados), das 14 às 16h. Com quinze vagas a cada meia hora, totalizando 60, no total. Na sala 6 da Unidade Básica de Saúde do Jardim Santo André, o atendimento será de segunda a sexta-feira (exceto nos finais de semana e feriados, das 14h às 15h, no total de 15 vagas.