Dourados tem 28% de seus leitos do SUS ocupados por Covid-19 no MS

A ocupação global de leitos de UTIS do Sistema Único de Saúde (SUS) apontados no levantamento de ontem (11), mostra que a cidade de Dourados localizada a 229 km da Capital do Estado tem 111 leitos ofertados, porém deste 28% estão ocupados com casos de Covid-19 e 27% segue ocupados por pessoas sem coronavírus. O município de Três Lagoas aponta 35 leitos, 11 ocupados com casos confirmados do novo Covid-19. Seus leitos são ocupados em sua grande maioria por pessoas que não apresentam a doença.

Já o município de Corumbá, situada a 427 km de Campo Grande, tem 22 leitos ofertados pelo SUS. Atualmente 45% de sua ocupação não são por Covid e 27% segue ocupado por casos confirmados de coronavírus.

O número de casos confirmados da doença em todo o Estado chega a 12.969. Foram registrados sete óbitos, passando para 153 mortes pela doença em Mato Grosso do Sul.