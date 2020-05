Dourados pode ultrapassar Campo Grande neste fim de semana e ser o município com mais casos confirmados

Dourados deve passar Campo Grande - Foto: Divulgação

Campo Grande pode deixar de ser a cidade com maior número de infectados com Covid-19 em MS ainda nesta semana. O município de Dourados, a 225 km de Campo Grande, registrou mais 24 casos de coronavírus e acendeu o alerta nas autoridades de saúde. Com os novos casos, a cidade saltou para 260 casos confirmados e a SES (Secretaria de Estado de Saúde) prevê que a segunda maior cidade de MS ultrapasse Campo Grande esta semana.

Atualmente Campo Grande tem 283 casos de Covid-19.

Gráfico com a quantidade de casos confirmados

As informações foram divulgadas pelo secretário de Saúde, Geraldo Resende na coletiva online da SES na manhã deste sábado (30). "O percentual de positividade dos exames realizados no drive thru é alto. A cada 4 exames feitos, um dá positivo no drive-thru de Dourados", afirma.

O secretário também afirmou que vai colocar 40 testes rápidos no drive-thru tanto de Dourados como de Campo Grande, para que não tenha agenda sobrecarregada.

Dourados concentra 18,3% do total de casos do estado. MS tem 1.418 casos confirmados, sendo que 62 pessoas estão internadas, 830 estão em isolamento domiciliar, 507 foram curadas e 19 morreram.