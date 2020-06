Dos 40 casos confirmados de coronavírus na segurança pública de MS, 11 são policiais civis

Policiais fazendo teste - (Foto: Divulgação)

Com 6.201 casos confirmados pela Secretaria de Estado de Saúde na manhã de hoje (24) em MS, o relatório da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) divulgou que até ontem (23), 40 pessoas da área da segurança pública são casos confirmados de Covid-19, sendo 13 policias civis.

Havia, ainda, até ontem, outros 11 casos suspeitos na corporação, 160 casos descartados e um afastamento em função de o servidor integrar o grupo de alto risco. O último registro de caso positivo foi na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Paranaíba, a 370 km de Campo Grande.

No último dia 11, o investigador de polícia Waldir Rojas, 52, faleceu em Ponta Porã em decorrência da contaminação.

"Nossa atenção neste momento é redobrada no sentido de garantir que os profissionais estejam trabalhando em condições seguras, conforme determinam os protocolos sanitários", diz o presidente em exercício do Sinpol/MS, Pablo Rodrigo Pael. No relatório da Sejusp, constam, entre todas as forças, 22 casos recuperados.