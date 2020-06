Doria prolonga período de quarentena em São Paulo por mais 15 dias

O governador de São Paulo, João Doria, prolongou, pela vez, o período de quarentena no estado paulista. Com isso, a nova quarentena no estado vai durar mais 15 dias, valendo do dia até o dia .

O estado está em quarentena por causa da pandemia do novo coronavírus desde o dia ço.

Apesar da prolongação da quarentena, algumas regiões do estado já estão abrindo parte de suas atividades. Isso está previsto no Plano São Paulo, de reabertura da atividade econômica do estado.

O protocolo é regionalizado e dividido em cinco fases, que vão do nível máximo de restrição de atividades não essenciais (vermelho) a etapas identificadas como controle (laranja), flexibilização (amarelo), abertura parcial (verde) e normal controlado (azul).

O Plano São Paulo começou a funcionar no dia . A capital paulista está na fase laranja, onde estava permitida a abertura de shoppings e comércio de rua - por quatro horas - e de imobiliárias e concessionárias.