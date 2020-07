Dois municípios do Estado registram os primeiros casos de coronavírus

Antônio João a 320 km da Capital registrando dois casos confirmados. - ( Foto: Divulgação/ Internet)

Depois de quatro meses, do inicio da pandemia em MS, dois municípios confirmaram casos de Covid-19 entre a população. Jaraguari, a 55 km de Campo Grande, registrou o primeiro caso de acordo com o boletim oficial de sexta-feira (10). A Secretária Municipal de Saúde informou que além do caso positivo, duas estão aguardando resultado e 12 estão em isolamento.

Outra cidade que teve os primeiros casos foi Antônio João a 320 km da Capital registrando dois casos confirmados. Dessa forma as cidades passam a fazer parte dos mais de 95% dos municípios do Mato Grosso do Sul já confirmados, com pelo menos um caso, registrado para Covid-19.

No total o número de casos confirmados da doença no Estado chega a 12.969. Foram registrados sete óbitos, passando para 153 mortes pela doença em Mato Grosso do Sul. As informações foram divulgadas hoje (11) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES).