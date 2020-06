MS continua registrando índice abaixo do esperado no isolamento social

A movimentação acima de 60% nos municípios nesta segunda-feira (1) manteve o Estado em 25° lugar no ranking que mede a taxa de isolamento social no Brasil - Foto: Divulgação

Ao mesmo tempo que o distanciamento social continua estacionado na casa dos 37% em Mato Grosso do Sul, 49 municípios já integram o mapa de casos confirmados da Covid-19. A movimentação acima de 60% nos municípios nesta segunda-feira (1) manteve o Estado em 25° lugar no ranking que mede a taxa de isolamento social no Brasil.

O excesso de deslocamento nos municípios sul-mato-grossenses, coloca em risco as ações dos gestores públicos, que buscam fazer do Estado uma referência de controle da pandemia no País. A conta é simples: quanto mais pessoas nas ruas, sem os cuidados para prevenir o contágio, maiores os riscos de contrair o vírus.

No mapeamento desta segunda, Campo Grande ocupa a mesma posição na lista das capitais brasileiras, com taxa de isolamento de 36,6%. As regiões que menos cumpriram as medidas de distanciamento foram: Rita Vieira (14,3%), Itamaracá (18,2%), Taveirópolis (20%), Giocondo Orsi (22,2%), Universitário (22,7%).

Anaurilândia está no topo do ranking dos municípios em que a população menos aderiu ao distanciamento social neste início de semana, com apenas 26,4% em quarentena. Com 57,8% Laguna Carapã foi a cidade onde mais pessoas permaneceram no perímetro residencial.

Nem mesmo as cidades com maior número de casos confirmados, o distanciamento atingiu índices acima dos 50% neste dia. Dourados (40,7%), Guia Lopes (36,7%), Três Lagoas (39,1%), Fátima do Sul (40,6%), e Douradina (48,6%). A lista completa pode ser conferida aqui .

“Nossa taxa de isolamento é uma das menores do país, e são números que vão refletir daqui a 14 ou 15 dias. Nos ajude, pois você nos ajudando, você ajuda a si mesmo, sua família, seus amigos e os profissionais de saúde que trabalham diuturnamente nesses meses de pandemia”, pontuou o secretário de saúde, Geraldo Resende.

Nas últimas 24 horas a Secretaria de Estado de Saúde (SES) teve a confirmação de mais 78 casos do novo coronavírus, e Mato Grosso do Sul passa a contabilizar de maneira macro, 1.646 infectados e 20 óbitos.