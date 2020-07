Diretor presidente do Detran/MS é afastado após testar positivo para coronavírus

Rudel Espíndola Trindade Junior testou positivo para o novo coronavírus em - (Foto:Divulgação)

O diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Espíndola Trindade Junior, sempre preocupado em seguir as recomendações das autoridades de saúde em meio a Pandemia da COVID-19, zelando pela sua saúde e dos demais servidores, vem fazendo exames periodicamente (já havia realizado dois), sendo que o último exame realizado na quinta-feira, 9, testou positivo para o novo coronavírus. O resultado foi divulgado hoje.

Ele não apresenta nenhum sintoma, está em isolamento domiciliar e ficará afastado das suas atividades por 14 dias, de acordo com as recomendações das autoridades de saúde, quando fará novamente o exame.

Todos os servidores do Detran-MS que tiveram contato com o presidente na última semana estão orientados a, se apresentarem algum sintoma, cumprir isolamento domiciliar.

Com viagem programada, Rudel Trindade foi de carro para São Paulo no sábado, onde ficará até o fim do isolamento. A viagem tinha o intuito de dar suporte a uma pessoa da família com idade já avançada que, felizmente, não foi contatada.

O Detran/MS reforça que tem tomado todas as medidas de precaução para evitar a disseminação do vírus, como isolamento entre servidores, obrigatoriedade do uso de máscaras, disponibilizando álcool em gel e sanitização periódica dos ambientes.