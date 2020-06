Diretor de UPA é internado em estado grave de covid-19

O diretor da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Dourados, Gecimar Teixeira Júnior, foi internado ontem em UTI - Foto: Divulgação

O diretor da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Dourados, Gecimar Teixeira Júnior, foi internado ontem em UTI e respira com auxílio de aparelhos.

O município está prestes a se tornar o epicentro da infestação de coronavirus no Estado, com casos aumentando dia após dia. O médico é intensivista e seu afastamento, além da gravidade do caso, prejudica ainda mais a rede de saúde, que fica sem um profissional importante nas internações.

Vários profissionais da saúde estão afastados com suspeitas e outros com casos confirmados para a doença. Na semana passada, a funcionária de uma unidade de saúde, Malory Melo, 55 anos, faleceu após dez dias internada lutando contra a covid-19.

A prefeitura já foi notificada sobre casos de falhas na entrega de EPI para funcionários da rede pública de saúde e o MPE recebe mais denuncias.