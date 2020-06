Detran-MS tem dois casos de coronavírus; 450 pessoas vão fazer testes durante o dia

Além dessa sala, o Departamento improvisou uma sala para o cadastramento de quem será testado - (Foto: Vivianne Nunes)

Dois funcionários do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) foram confirmados como os novos casos de Covid-19. Os servidores atuam na Capital e após a confirmação dos casos, foi aplicado nesta segunda-feira (1) testes rápidos em 450 pessoas.

Os testes devem durar durante o dia todo na sede do Detran. Ocorrem duas salas do bloco 19.

Na semana passada o órgão estabeleceu a obrigatoriedade do uso de máscara como medida de prevenção ao contágio. A Portaria 78 que regula a utilização da máscara e dá outras providências foi divulgada no Diário Oficial do Estado e segue até que outro ato normativo possa revogar os termos.

De acordo com o artigo 1º da publicação, os servidores deverão “acompanhar e realizar as medidas orientadas pelo COE - Comitê de Operações Emergenciais da Secretaria Estadual de Saúde – SES”. A recomendação do Departamento é que os servidores usem a máscara sob pena de responderem administrativa e penalmente.

Além dessa sala, o Departamento improvisou uma sala para o cadastramento de quem será testado. Pelo contato com os funcionários cujo exame testou positivo, outros 20 estão afastados e devem ficar isolados pelo período estipulado, até agora, para que a doença se manifeste, cerca de 14 dias.