Defesa Civil do Estado mede temperatura de servidores no Parque dos Poderes

A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil iniciou nesta segunda-feira (22.6) a aferição de temperatura corporal de servidores que estão trabalhando no Parque dos Poderes. Os servidores que cumprem expediente presencial atuam em regime de escala e executam tarefas que não podem ser desempenhadas remotamente. Também não fazem parte do grupo de risco.

A aferição da temperatura, segundo a Defesa Civil, foi feita pela manhã na Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas de Rádio e TV Educativa (Fertel), e vai se estender a todas as repartições nas secretarias estaduais. Foi medida a temperatura dos servidores da própria Coordenadoria de Defesa Civil, que tem sua sede instalada no prédio da Fertel, e servidores da TVE Cultura MS, rádio Educativa FM 104.7 e Portal da Educativa.

A ação é preventiva e assim busca evitar possível contágio de infectado assintomático ou mesmo detectar alterações identificando servidor que esteja febril. Faz parte das medidas do comitê de operações de combate à Covid-19 instalado pelo governador Reinaldo Azambuja.

Para medir a temperatura dos servidores em seu ambiente de trabalho, a Defesa Civil usa os termovisores digitais, ou termômetros de testa, como são chamados os aparelhos com tecnologia de infravermelhos, que podem fazer a leitura da temperatura a distância, medindo os valores em segundos. Para obter o resultado exato o termômetro, em formato de pistola, é apontado para a testa da pessoa examinada, que deve ficar parada.

De acordo com as medidas de contingenciamento decretadas pelo Governo do Estado, todas ações de prevenção devem ser cumpridas à risca, como a desinfecção de ambientes, higienização das mãos e uso de máscara, que passou a ser obrigatório em todo Estado a partir desta segunda-feira, 22 de junho. Servidor, empregado público, terceirizado, colaborador, trainee, estagiário

ou aprendiz que apresentar febre ou condições respiratórias anormais são obrigados a reportar a situação ao dirigente do órgão em que trabalha. Isso vale também se constatar temperatura corporal anormal.