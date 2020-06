Cruzes colocadas em frente à Prefeitura de Dourados homenageiam vítimas do coronavírus

A ação foi organizada por um grupo de manifestantes - (Foto: Divulgação/Prefeitura de Dourados)

A Prefeitura Municipal de Dourados amanheceu nesta sexta-feira (26) com 17 cruzes com flores instaladas no chão do local. A ação foi organizada por um grupo de manifestantes que fizeram uma homenagem às vítimas do coronavírus.

Segundo o Dourados News, além de homenagem todos que enfrentam a doença, a iniciativa visa conscientizar a população sobre o momento de pandemia, “o grupo de voluntários se reuniu para fazer uma homenagem às vítimas do covid e conclamar a população de Dourados a manter o isolamento e todas as regras colocadas para que a gente não tenha um caos nos hospitais”, explicou Shirley Manzette, uma das integrantes do projeto.



Em resposta ao manifesto, a administração da prefeitura publicou uma nota se solidarizando com o ato. “É considerado muito importante e serve como alerta aos riscos que a pandemia de novo coronavírus oferece à população e reforça a necessidade de que todos devem colaborar para conter o avanço da doença.”

Até o momento da homenagem, eram 17 mortes em Dourados.