Covid-19: Uber anuncia viagens gratuitas para apoiar doação de sangue em Campo Grande

Empresas privadas e instituições públicas estão unidas no combate ao coronavírus - (Foto: Hemosul)

Empresas privadas e instituições públicas estão unidas no combate ao coronavírus. Exemplo disso é a parceria criada pela Uber, com a Secretaria de Estado de Saúde e com o Hemocentro Coordenador de Mato Grosso do Sul (Hemosul) para apoiar o enfrentamento à pandemia global de coronavírus. A empresa vai custear a viagem de doadores de sangue que queriam se deslocar para o Hemosul em Campo Grande até o fim do mês (30.6).

A iniciativa ganha relevância porque unidades de todo o país têm registrado queda nos estoques de sangue por conta da pandemia, e a orientação do Ministério da Saúde é que as doações devem continuar acontecendo. O Hemosul reforça que cada doação é capaz de salvar até quatro vidas e que conta com a participação de toda a sociedade na manutenção do estoque necessário para atender a rede de saúde do Estado. Todos os tipos de sangue são bem-vindos, em especial os tipos O- e O+, pois são os que estão com estoque mais baixo no momento.

Para o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, iniciativas como esta são fundamentais para o atual momento. “Apenas com a união de esforços iremos conseguir vencer esta guerra. Com o uso do aplicativo de transportes os doadores poderão se deslocar em segurança para realizar a doação e salvar vidas”.

Em Campo Grande, um código promocional específico dará viagens gratuitas de ida e volta aos doadores, de até R$ 30 para cada trecho. O código precisa ser adicionado no aplicativo da Uber antes das viagens (ver instruções no final do texto) e ter o Hemosul Coordenador (av. Fernando Correa da Costa, 1.304, Centro) como origem ou destino.

Devido à pandemia, o Hemosul adotou protocolo no atendimento para evitar aglomerações. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e, aos sábados, das 7h às 12h. É recomendado agendar a doação pelos telefones (67) 3312-1516, (67) 3312-1529 ou (67) 99298-6316.

A campanha faz parte de um compromisso anunciado pela Uber no início da pandemia de fornecer em todo o mundo 10 milhões de viagens e entregas gratuitas como forma de colaborar nos esforços de enfrentamento aos impactos da Covid-19. O apoio aos bancos de sangue no Brasil já contemplou mais de 20 cidades, em todas as regiões do país.

Veja no site da Uber as outras ações que a empresa adotou até agora para apoiar cidades, parceiros e comunidades durante a pandemia: t.uber.com/covid19-brasil.

Confira como ativar o código de desconto:

1. No aplicativo da Uber, selecione a opção “Pagamento”

2. No item “Promoções”, selecione a opção “Adicionar código promocional”

3. Insira o código “10MMUBERHEMOSUL”

4. Por último, clique em “Adicionar”

O código é válido para duas viagens por usuário, tendo o Hemosul definido como origem ou destino, até o dia 30 de junho, com desconto limitado a R$ 30 por viagem e sujeito à disponibilidade.