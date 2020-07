Covid-19: Prefeitura realiza chamamento para contratualização de novos leitos hospitalares

Atualmente são 5.181 pessoas contaminadas - (Foto: Reprodução)

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, através da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), publicou, em uma edição extra do diário oficial dessa quarta-feira (15), um chamamento público para os hospitais particulares da capital com o intuito de contratualizar novos leitos para atender pacientes com Covid-19. O objetivo da contratualização é ampliar a capacidade de atendimento de pacientes em situação grave pelo sistema de saúde pública da Capital.

Através deste chamamento, serão contratados novos leitos clínicos e de UTI para desafogar os hospitais que hoje são referência no atendimento para pacientes contaminados com o novo coronavírus. Poderão participar do processo de contratualização todos os hospitais particulares da Capital.

O município conta hoje com 474 leitos contratualizados de uso exclusivo para pacientes com Covid-19, sendo 150 deles de UTI e 324 leitos clínicos, que estão em seis hospitais particulares e no Hospital Regional, referência no atendimento à doença no estado.

Atualmente são 5.181 pessoas contaminadas pelo novo coronavírus, e 150 dessas estão internadas, sendo 95 em leitos públicos, 35 na UTI e 40 em leitos clínicos.