Covas: São Paulo plantará uma árvore para cada vítima de covid-19

Homenagem será feita em memorial no Parque do Carmo - Foto: REUTERS/Amanda Perobelli/Direitos Reservados

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, disse (5), que a cidade á um memorial em homenagem às vítimas do novo coronavírus. Uma árvore será plantada para cada uma das pessoas que morram na cidade de São Paulo por causa do novo coronavírus.

Segundo o prefeito, as árvores serão plantadas no Parque do Carmo, zona leste da capital. “O município de São Paulo vai criar um memorial para todas as vítimas de coronavírus da cidade lá no Parque do Carmo, plantando uma árvore para cada vida perdida”, detalhou.

“Enquanto alguns governos comemoram o desmatamento e passam a mão na cabeça daqueles que promovem o desmatamento, a cidade de São Paulo faz aqui a sua lembrança em relação a todas as pessoas que estão perdendo a vida por conta dessa pandemia e plantando ainda mais árvores, contribuindo para o reflorestamento de São Paulo”, falou Covas.

Até (4), a cidade de São Paulo tinha registrado 4.568 óbitos provocados pelo novo coronavírus.