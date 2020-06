Corumbá tem primeira morte por coronavírus registrada

Segundo o diretor técnico da Santa Casa, médico Manoel João de Oliveira, em entrevista ao Diário Corumbaense, o paciente chegou ao hospital já em estado grave, sendo entubado e levado ao CTI - Anderson Gallo/Diário Corumbaense

Registrada a primeira morte em decorrência do coronavírus em Corumbá, na fronteira do Brasil com a Bolívia, nesta sexta-feira (12). O homem de 53 anos era caminhoneiro e estava internado na Santa Casa do município desde o dia 1º.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, ele tinha hipertensão e diabetes e teve um infarto na madrugada.

Ele teria realizado viagens para Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia e São Paulo. Segundo o diretor técnico da Santa Casa, médico Manoel João de Oliveira, em entrevista ao Diário Corumbaense, o paciente chegou ao hospital já em estado grave, sendo entubado e levado ao CTI (Centro de Tratamento Intensivo) imediatamente.

“Ele deu entrada aqui no nono dia da doença e estava grave, apresentava 80% do pulmão comprometido. Fizemos todos os procedimentos, logo foi entubado e permaneceu por 12 dias internado fazendo uso de ventilação mecânica. O paciente era diabético de difícil controle e hipertenso também. Chegou a apresentar uma melhora ainda ontem (11), porém, veio a óbito após parada cardíaca súbita”, explicou.

Cinco pacientes com covid-19 continuam internados em Corumbá, que tem 108 casos confirmados da doença. Ontem, três pessoas morreram com o coronavírus no Estado, um morador de Rio Brilhante, uma idosa de Sidrolândia e um policial civil de Ponta Porã.