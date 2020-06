Corumbá tem 56% de disponibilidade em leitos de internação

No CTI são 12 vagas, sendo 5 leitos ocupados, com 4 pacientes confirmados e 1 suspeito, um paciente está em ventilação mecânica - (Foto: Divulgação)

Corumbá contabilizou nesta terça-feira (23), 221 casos positivos de Covid-19. Destes 50,23% estão recuperados; 43,89% em isolamento; 3,17% internados e 2,71% vieram a óbito.

Atualmente a cidade possui 56% de disponibilidade de leitos de internação total. Os leitos estão divididos em CTI e Leitos Clínicos de retaguarda.

No CTI são 12 vagas, sendo 5 leitos ocupados, com 4 pacientes confirmados e 1 suspeito, um paciente está em ventilação mecânica. Há 13 Leitos clínicos de internação de retaguarda, para casos moderados, destes há 6 internados, sendo 3 suspeitos e 3 confirmados. A administração municipal reitera a importância do cumprimento das normas publicadas nos decretos municipais, e a importância do isolamento social, assim como as recomendações sanitárias.