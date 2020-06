Corumbá registra a segunda morte por coronavírus; é a 36ª em MS

Santa Casa de Corumbá - (Foto: Reprodução)

Corumbá registrou a segunda morte por coronavírus na noite de ontem (15). Foi a 14ª morte em uma semana no Estado e a 36ª no total. A vítima é um boliviano, 59, que foi notificado pela doença em 5 de junho. O homem morava em Corumbá, na parte alta da cidade e tinha, inclusive, documentação brasileira, por isso, a morte é contabilizada para o município.

Ele estava internado e respirando por ventilação mecânica, no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) da Santa Casa, desde o dia 6, conforme as informações do Diário Corumbaense.

O primeiro óbito registrado em Corumbá, em decorrência do coronavírus, foi na última sexta-feira (12). Um caminhoneiro, 53, com histórico de hipertensão e diabetes, ficou internado durante 12 dias e não resistiu. Outro caso que aconteceu em maio foi de outro boliviano, 67, que também morreu com Covid-19 no mesmo hospital, porém ele morava em Puerto Suárez.