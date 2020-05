Coronavírus: em dia de novo recorde de infecções, secretário alerta para pessoas assintomáticas

O vídeo completo com informações sobre o comportamento do coronavírus em Mato Grosso do Sul pode ser conferido no Facebook do Governo do Estado - Foto: Edemir Rodrigues

Mato Grosso do Sul bateu nesta segunda-feira (25/5) novo recorde de infecções por Covid-19, doença causa pelo novo coronavírus. Foram 99 novos casos confirmados nas últimas 24h, fazendo saltar para 1.023 o número de pessoas diagnosticadas com o novo vírus.

Ao divulgar boletim epidemiológico da Covid-19, o secretário de Saúde de MS, Geraldo Resende, alertou para o aumento da transmissão. “A cada semana podemos dobrar o número de casos e só o isolamento social aliado as medidas de higiene e o uso de máscaras pode barrar essa doença”, disse.

Em live nas redes sociais, ele ainda advertiu a população sobre “o grande número de pessoas que têm o vírus e não têm sintomas”, ou seja, são assintomáticas. Conforme atestado pela ciência, essa característica é observada, geralmente, em pessoas mais jovens.

