Coronavírus bate na porta de governador Reinaldo Azambuja

Máscara, álcool gel e isolamento, recomendamos ao gov - DIVULGAÇÃO

É hora de reforçar o homeoffice e isolamento social no prédio da governadoria, no Parque dos Poderes. Dois jornalistas da Comunicação do Governo foram diagnosticados com covid-19, inclusive com internação na UTI, e acendeu o alerta no entorno de Reinaldo Azambuja. Jornalistas cobrem o dia a dia do governo e ficam próximos ao Reinaldo, durante eventos e reuniões.

As salas da comunicação também ficam no mesmo andar do governador, que ainda não se sabe se está em homeoffice, isolamento social ou tomando mais medidas para não espalhar o covid entre os servidores.

Azambuja tem 57 anos e, aparentemente, nenhuma doença que o enquadre em grupo de risco. Mas, também não é visto praticando esportes por aí, logo, é melhor prevenir do que se testar. Assessores garantem que nos últimos dias ele tem pouco ou nenhum contato com os jornalistas, então, tudo estaria bem, a princípio.

Em todo o Brasil, vários governadores foram infectados com a covid-19. No Governo Federal, uma comitiva foi ao EUA ter contato com a ameaça para entender melhor do que se tratava e vários foram contaminados, incluindo o senador Nelsinho Trad. Na mesma viagem estava o presidente Jair Bolsonaro, que garante não ter sido infectado por ter um bom histórico de atleta e consumir muita laranja.

Os dois profissionais da comunicação do Governo de MS se recuperam. Um ainda está internado na UTI e o outro já foi liberado para isolamento em casa. Nosso desejo para sua rápida recuperação.

O Brasil registrou 1.185 novas mortes e contabilizou mais 31.197 infectados pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, segundo levantamento conjunto feito pelos veículos de comunicação Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL e divulgado nesta terça-feira, 9. Conforme os dados reunidos, o País soma 742.084 registros de contaminação e 38.497 óbitos pela doença. Até ontem, MS tinha 2.455 confirmações de novos casos e hoje foi registrada a 24ª morte. Um homem de 84 anos, morador de Iguatemi, estava internado em Dourados e não resistiu, vindo à óbito no dia 25 de maio e apenas confirmado hoje.