Corguinho registra o primeiro caso de coronavírus e prefeita decreta uso obrigatório de máscara

A cidade tem pouco mais de 5 mil habitantes - Foto: Chico Ribeiro

O município de Corguinho, a 70 km de Campo Grande, confirmou o primeiro caso de coronavírus na cidade na tarde de ontem (2). Além contaminado, 11 pessoas estão isolamento domiciliar preventivo para evitar a proliferação do vírus entre seus 5,9 mil habitantes. A medida levou a prefeita da cidade Marcela Lopes a dar uma bronca na população por meio das redes sociais.

A prefeita decretou a obrigatoriedade do uso de máscaras pela população e maior rigidez nas restrições para funcionamento dos setores de comércio e serviços. "Desde o início fizemos decretos, regulamentamos critérios para o comércio ficar aberto e muitas coisas não foram respeitadas. Orientamos o uso de máscaras e não aconteceu. Pedimos que as pessoas não saíssem de casa ou da cidade, que falassem com os parentes para que não viessem até aqui, e isso também não aconteceu. E esse é o resultado. Que essa situação sirva de lição para todos e, a partir de agora, que todos nós mudemos nossa conduta”, disse Marcela na live.

Funcionamento - Nos comércios, será permitido a entrada de até quatro pessoas, sendo apenas um por família. No caso dos salões de beleza, será atendido apenas um cliente por vez. Os comerciantes serão obrigados a fornecer álcool em gel ou 70% ou, ainda, água e sabão em pias para a higienização das mãos dos clientes.

Missas e atividades religiosas estão proibidas, sendo liberada apenas as celebrações virtuais, com transmissão online em redes sociais ou aplicativos de mensagens.