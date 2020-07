Contêiner é usado no Hospital Regional para refrigerar corpos de pacientes mortos pela Covid

Porém, com as 12 mortes entre sexta e domingo, o contêiner precisou ser acionado pela primeira vez desde o início da pandemia. - (Foto: Assessoria HRMS/Divulgação)

O Hospital Regional (HR) de Campo Grande, é referência no atendimento a pacientes com Covid-19 em MS, porém no domingo (12) o hospital se viu na necessidade de utilizar pela primeira vez um contêiner para armazenar corpos de vítimas do coronavírus que vieram a óbito no hospital.

Segundo a assessoria do Regional, a câmara fria mortuária do hospital, com capacidade para 8 corpos, está sendo utilizada para o armazenamento até que as funerárias consigam fazer a retirada das vítimas.

Porém, com as 12 mortes entre sexta e domingo, o contêiner precisou ser acionado pela primeira vez desde o início da pandemia.

De acordo com a assessoria do hospital, quatro corpos foram removidos até o local e todos já foram retirados por equipes de funerárias até a manhã desta segunda-feira (13).

De acordo com o Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES), quatro pessoas morreram com o novo coronavírus na capital de Mato Grosso do Sul no último fim de semana. Desde o início da pandemia, Campo Grande já registrou 4.640 casos e 37 óbitos pela doença.