Consórcio Guaicurus amplia ações de combate à disseminação do novo coronavírus

Nas garagens e na sede administrativa das quatro empresas que integram o sistema de transporte público de Campo Grande os colaboradores serão submetidos à medição de temperatura diariamente - (Foto: Divulgação)

Com o objetivo de evitar a disseminação do novo coronavírus, o Consórcio Guaicurus passará a adotar uma série de medidas com foco na saúde de passageiros e colaboradores, dentre as quais campanhas educativas e de conscientização, além de iniciativas como medição diária da temperatura de seus mais de 1.200 funcionários e realização de cursos de prevenção.

As ações tiveram início nesta quinta-feira, 2 de julho, no Sest/Senat, um dos parceiros na iniciativa, que envolve também a prefeitura da Capital, por meio da Agetran e Secretaria Municipal de Saúde.

O treinamento de todos os colaboradores que atuam no sistema, por meio de vídeo-aula, integra o rol das ações desencadeadas pelo consórcio e demais parceiros. Um dos cursos, que esta sendo ministrado hoje de forma presencial pela Vigilância Sanitária para 50 funcionários do Sest/Senat, Agetran CGU, vai prestar orientações, dentre outras questões, sobre como o funcionário deve agir no caso de detectar passageiro com temperatura corporal elevada.

Além disso, durante o mês de julho, por meio de lives, todos os colaboradores do Consórcio Guaicurus receberão treinamento de 4 horas/aulas sobre a covid-19.

Uso de máscaras

Também nesta quinta-feira tem início a campanha "Tá seguro usar o transporte coletivo", marcada pela entrada em circulação de 8 ônibus com a parte traseira "envelopada" com fotografias de pessoas usando máscaras cirúrgicas, uma das maneiras de se evitar a disseminação do vírus da covid-19.

Paralelamente, equipes do consórcio e do Sest/Senat irão distribuir folhetos nos terminais com informações sobre as medidas que todos devem adotar para frear a pandemia. Os passageiros receberão álcool em gel, serão submetidos à medição de temperatura corporal e ainda receberão orientações sobre como devem lavar as mãos. Para tanto, terão a disposição pias "itinerantes", produzidas especificamente para reforçar a campanha.

Ações internas

Nas garagens e na sede administrativa das quatro empresas que integram o sistema de transporte público de Campo Grande os colaboradores serão submetidos à medição de temperatura diariamente. Aqueles que eventualmente apresentem resultado acima do normal serão dispensados do trabalho por medida de prevenção.

O Consórcio Guaicurus também vai reforçar a higienização dos ônibus, que hoje acontece apenas quando estes são recolhidos às garagens. No intervalo entre as viagens, quando os veículos pararem nos terminais (carros de reforço ou reserva) e sem a presença de passageiros, colaboradores irão desinfectar bancos e demais componentes internos dos veículos com os quais os clientes têm maior contato.

Paralelamente às ações do Consórcio Guaicurus, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) está promovendo diariamente nos terminais a desinfecção das áreas de circulação dos passageiros e também dos banheiros.