Consórcio de imprensa aponta 78.871 mortes por covid-19 no Brasil

Vítima de covid-19 sendo sepultada - (Foto: Divulgação)

O Brasil registrou 1.389 novos casos de covid-19 desde as 20 horas do sábado, 18. A soma de casos chega a 2.076.635, segundo levantamento realizado pelo consórcio formado pelo jornal O Estado de S. Paulo, G1, O Globo, Extra, Folha de S.Paulo e UOL .

O total de mortos está em 78.871, com 54 novos óbitos registrados desde as 20 horas do sábado.

Os dados são de levantamento feito pelos veículos de comunicação junto às secretarias estaduais de Saúde.