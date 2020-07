Conheça os quatro municípios de MS que ainda não têm casos confirmados de coronavírus

Pedra Bonita fica em Figueirão - (Foto: Reprodução)

A cada 24h o Estado é atualizado com novas atualizações de coronavírus. Foram 12. 261 casos ontem (10) com 146 óbitos, conforme o levantamento da Secretaria de Estado de Saúde (SES). Mas você sabia que ainda restam cinco municípios que não tem casos confirmados do vírus? Confira quais são as cidades:

Sete Quedas - Surgiu como consequência da implantação do projeto integrado de colonização, criado pela portaria número 1.478, de 04 de outubro de 1973, da Presidência do INCRA no dia 04 de abril de 1974. Em 2011 eram 11.768 habitantes. No mês passado a prefeitura de Sete Quedas determinou que em todos os locais públicos, como praças, logradouros, vias públicas municipais, paço municipal, postos de saúde, hospital, secretarias, departamentos municipais, poliesportivos, instituições de ensino, centros comunitários e de uso coletivo seja obrigatório o uso de máscaras de proteção. Também ficam como locais obrigatórios para o uso as igrejas e academias. O atual prefeito da cidade é Francisco Pirolli (PSDB). Por meio das redes a cidade

Balneário de Sete Quedas - (Foto: Reprodução)

Japorã - Em 1977 a região de Japorã passou a fazer parte de MS. Até 2011 a cidade tinha 7.7853 habitantes e o prefeito do município é Vanderlei Bispo (PTB). No último 8, uma reunião com todos os servidores do paço municipal, para maiores esclarecimentos de assuntos referentes ao Covid-19.

Praça central de Japorã - (Foto: Reprodução)

Figueirão - Figueirão se tornou município em 1 de janeiro de 2005, desmembrado parcialmente das áreas dos municípios de Camapuã e Costa Rica. De acordo com estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a população de Figueirão era de 3 005 habitantes em 2014. O atual prefeito da cidade é Rogério Rosalin (PSDB).

Pedra Bonita, principal ponto turístico de Figueirão - (Foto: Reprodução)

Pedro Gomes - Fundada em 1965 a cidade conta com diversos pontos turísticos, dentre todas podemos citar a principal, a cachoeira da Aguá Branca com 86 m de altura, possui trilhas para chegar até o topo e à base da cachoeira, vislumbra-se um belíssimo visual. Em 2018 a população estimada era de 7.666 habitantes. O prefeito é Wilian Fontoura (PSDB).

Cachoeira Água Branca de Pedro Gomes - (Foto: Reprodução)