Conheça os 18 óbitos por coronavírus até agora em MS

Montagem com algumas das vítimas fatais - Foto: Reprodução

A cada 24 horas o Estado tem uma nova atualização de casos confirmados de Covid-19. Com isso, vários municípios estão implantandos medidas para poder frear a força do vírus que já fez 18 vítimas até fechamento desta matéria. Conheça as vítimas fatais de coronavírus até hoje (27).

Vítima: Eleuzi Nascimento

Data de falecimento: 31/03 - 1ª morte

Município: Batayporã

A paciente, 64, é de Batayporã e teve contato com duas irmãs que viajaram para a Bélgica. Eleuzi Silva Nascimento foi diagnosticada com a doença no dia 24 de março, dia que o caso foi notificado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde). Ela já apresentava um quadro de enfisema pulmonar, o que tornou o quadro ainda mais grave.

Vítima: Sônia Regina dos Anjos

Data de falecimento: 06/04 – 2ª morte

Município: Batayporã

Sônia, 66, faleceu na madrugada e tinha quadros que agravaram o quadro, como diabetes e hipertensão arterial. Ela estava internada desde o dia 27 de março no Hospital Regional de Nova Andradina.

Vítima: Não divulgado pela família

Data de falecimento: 13/04 – 3ª morte

Município: Campo Grande

Uma idosa, 71, residente em Campo Grande, que estava internada no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul. Ela faleceu depois de ter sido encaminhada à Unidade Hospitalar depois de ter passado pelo CRS do bairro Tiradentes, ela era cardiopata e tinha diabetes, o que pode ter contribuído com a grave evolução do quadro.

Vítima: Não divulgado pela família

Data de falecimento: 13/04 – 4ª morte

Município: Campo Grande

Moradora de Campo Grande, 63, foi a 4ª vítima da doença no Estado. Foi o segundo óbito registrado no dia 13. A idosa que não teve nome divulgado tratava um câncer e não teve contato com outra pessoa com coronavírus confirmado pela Secretaria de Saúde.

Vítima: Não divulgado pela família

Data de falecimento: 15/04 – 5ª morte

Município: Três Lagoas

A vítima, 81, foi o primeiro óbito em Três Lagoas. A paciente estava internada e havia registro de outra comorbidade. A idosa vivia em um asilo particular da cidade, local que, inclusive, teve outros casos confirmados de covid-19 entre os moradores.

Vítima: José Francisco Marques Neto

Data de falecimento: 21/04 – 6ª morte

Município: Três Lagoas

José Francisco Marques Neto, 87, foi a segunda vítima fatal da Covid-19 em Três Lagoas. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde o paciente tinha outras doenças, como hipertensão e diabetes. Ele não tinha histórico de viagens a estados ou países que muitos casos de coronavírus e nem contato com pessoas com a doença.

Vítima: Não divulgado pela vítima

Data de falecimento: 23/04 – 7ª morte

Município: Três Lagoas

A vítima, 76, além de estar com a doença e internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), tinha outras patologias, como hipertensão, doença neurológica crônica e Alzheimer. Foi a terceira morte no município.

Vítima: Madalena Aparecida Ferreira

Data de falecimento: 24/04 – 8ª morte

Município: Paranaíba

A idosa, 76, morreu vítima de covid-19 em Paranaíba, região leste de MS. Ela foi o primeiro caso da doença confirmado no município e estava internada desde o dia 10 de abril. A vítima era tratada com a combinação de antibiótico e hidroxicloroquina. O marido dela, 81, também é caso confirmado do novo coronavírus, mas só teve sintomas leves, cumpriu a quarentena em casa e foi declarado curado.

Vítima: Antoninho Muller

Data de falecimento: 25/04 – 9ª morte

Município: Faleceu em Tocantins, mas residia em Dourados

Antoninho Muller, 56, era caminhoneiro e foi a 9ª vítima da doença em MS. Ele vivia em Dourados e morreu no dia 25 de abril no Tocantins, enquanto estava em viagem a trabalho. O caso é computado para MS devido ao local de residência da vítima.

Vítima: Patrocínio Magno Navera

Data de falecimento: 03/05 – 10ª morte

Município: Campo Grande

O dentista, 74, tinha hipertensão e diabetes. Ele não teve contato com aparentemente nenhum caso confirmado já monitorado pela saúde do Estado. De Bela Vista, Patrocínio atuou como dentista por 42 anos.

Vítima: Não divulgado pela família

Data de falecimento: 01/05 – 11ª morte

Município: Faleceu em São Paulo, mas residia em Vicentina

Homem, 62, tinha câncer em estado terminal e morava em Vicentina. Ele estava internado no hospital de Barretos, em São Paulo.

Vítima: Não divulgado pela família

Data de falecimento: 06/05 – 12ª morte

Município: Campo Grande

O idoso, 95, estava em isolamento domiciliar em casa e era senil, única comorbidade apontada pela Secretaria Estadual de Saúde. O idoso, que não teve nome divulgado, foi infectado depois de ter contato com uma pessoa com coronavírus.

Vítima: André Cardamone Junior

Data de falecimento: 12/05 – 13ª morte

Município: Brasilândia

O marceneiro, 57, foi enterrado às 00h15 de hoje em Brasilândia, e apenas um irmão pôde acompanhar, de longe, a cerimônia. André era conhecido como Junior da Marcenaria, era um dos casos graves contabilizados na cidade. Ele tinha comorbidades, como hipertensão e diabetes, e estava internado sob intubação. Ele sofreu falência múltipla de órgãos.

Vítima: Weslley Utinoi

Data de falecimento: 14/05 – 14ª morte

Município: Campo Grande

Weslley Utinoi Denadai, 38, era morador de Campo Grande, tinha diabetes, era cardiopata e também obeso. De acordo com o pai da vítima, Antônio Denadai, Weslley era filho único e ficou internado por cerca de 15 dias. Conforme Antônio, o filho que tinha algumas complicações de saúde, não costumava sair de casa e quando precisava ir ao supermercado, se protegia com todos os recursos para evitar de contrair o vírus.

Vítima: Não divulgado pela família

Data de falecimento: 15/05 – 15ª morte

Município: Três Lagoas

O homem, 53, morador de Três Lagoas, estava internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Ele tinha diabetes e hipertensão.

Vítima: Marilda Reis

Data de falecimento: 18/05 – 16ª morte

Município: Brasilândia

Marilda Reis, 70, dona da casa onde família se reuniu no feriado do dia 1º de maio e a primeira a ser diagnosticada com a covid-19 em Brasilândia, é a 16ª pessoa que morre após ser infectada com o coronavírus em MS. O genro dela André Cardamone Junior, 57, foi o 13º óbito constatado no Estado.

Vítima: Não divulgado pela família

Data de falecimento: 20/05 – 17ª morte

Município: Campo Grande

A vítima era uma idosa de 83 anos que estava internada desde o dia 6 de maio. A paciente estava internada no Pronto Atendimento de Síndrome Respiratória. A idosa não tinha vínculo com nenhum caso confirmado anteriormente ou histórico de viagem.

Vítima: Não divulgado pela família

Data de falecimento: 26/05 – 18ª morte

Município: Faleceu em São Paulo, mas residia em Três Lagoas

A paciente de 78 anos, tinha pneumopatia crônica (doença pulmonar) e morreu em um hospital no estado de São Paulo, mas o registro computa para MS por ela ser moradora no Estado. Ela foi internada no dia 12 de maio e faleceu no dia 24 – domingo. Com o registro, Três Lagoas tem cinco casos fatais até o momento