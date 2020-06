Confira os municípios de MS que até o momento não tem caso confirmado de coronavírus

A cidade de Nioaque está entre os municípios que não apresentou caso confirmado - (Foto: Reprodução/Prefeitura de Nioaque)

Porto Murtinho

Estrategicamente localizado na fronteira com o Paraguai, Porto Murtinho foi criado em 1911 e até o último senso do IBGE em 2005, a cidade tinha 13.634 habitantes. Atualmente o prefeito da cidade é Derlei Delevatti (PSDB). Mesmo sem ter nenhum caso confirmado do novo coronavírus, o Covid-19, foi a segunda cidade de MS a decretar toque de recolher.

Bodoquena

Situada na região da Serra da Bodoquena, está a 70 km da cidade de Bonito. É um dos municípios que integram o complexo turístico do Parque Nacional da Serra da Bodoquena, apresentando grande potencial turístico. Segundo o senso do IBGE realizado em 2019, o município tinha 7.785 habitantes. No mês passado a prefeitura da cidade confirmou que uma jovem diagnosticada com coronavírus em Bodoquena já não morava no município há 7 anos. A paciente está tratando a doença isolada em um hospital de São Paulo. O atual prefeito é Kazuto Horii (PSDB).

Nioaque

Com peculiaridades ímpares, Nioaque é uma das mais antigas cidades de MS. Com as duas invasões ocorridas durante a Guerra do Paraguai tornou um dos principais patrimônios culturais do Estado. A memória popular conta que no município teria hospedado pessoas importantes no cenários da Guerra. Cercado de casos em cidades vizinhas, o município de Nioaque permanece sem nenhum caso de coronavírus. Os municípios vizinhos, como Guia Lopes da Laguna, Bonito, Maracaju e Anastácio já registram casos em MS. Porém, o avanço da doença no interior do estado preocupa as autoridades de Nioaque. O senso do IBGE em 2005 estimava 17.610 habitantes. O atual prefeito da cidade é Valdir Júnior (PSDB).

Antonio Joao

O município de Antônio João está localizado no sul da região Centro-Oeste do Brasil, à sudoeste de Mato Grosso do Sul (Microrregião de Dourados) e na fronteira com o Paraguai. De acordo com o IBGE em 2018, a população estimada no município era de 8.891 habitantes. A prefeita da cidade é Márcia Marques (PMDB).

Aral Moreira

Aral Moreira é um município brasileiro da região Centro-Oeste, situado no estado de Mato Grosso do Sul. A história de Aral Moreira foi muito rápida, com curto de desenvolvimento de agropecuária e agricultura, e transformou-se de Distrito em Município dentro de poucos anos, mas sabe-se que o seu primeiro nome foi Rio Verde do Sul tendo como sede a Vila Caú passando a Município a ex-Vila Fronteira Rica com sede do atual Município de Aral Moreira, local do maior centro populacional. Foi distrito do município de Ponta Porã até 1976, ano o qual foi elevado a categoria de cidade. Em 2011 tinha a população estimada de 10.420 habitantes. O atual prefeito da cidade é Alexandrino Garcia.

Coronel Sapucaia

O município de Coronel Sapucaia foi um dos distritos “Patrimônio da União” do Município de Ponta Porã, sendo que seu primitivo nome era Nhu-Verá. Em Coronel Sapucaia, a prefeitura determinou em maio o fechamento por tempo indeterminado de igrejas, parques, casas de shows e do terminal rodoviário. O uso de máscara é obrigatório nas vias públicas. Em 2011, de acordo com o IBGE a cidade tinha 14.160 habitantes. O atual prefeito da cidade é Rudi Paetzold.

Sete Quedas

Surgiu como consequência da implantação do projeto integrado de colonização, criado pela portaria número 1.478, de 04 de outubro de 1973, da Presidência do INCRA no dia 04 de abril de 1974. Em 2011 eram 11.768 habitantes. No mês passado a prefeitura de Sete Quedas determinou que em todos os locais públicos, como praças, logradouros, vias públicas municipais, paço municipal, postos de saúde, hospital, secretarias, departamentos municipais, poliesportivos, instituições de ensino, centros comunitários e de uso coletivo seja obrigatório o uso de máscaras de proteção. Também ficam como locais obrigatórios para o uso as igrejas e academias. O atual prefeito da cidade é Francisco Pirolli (PSDB).

Japorã

Em 1977 a região de Japorã passou a fazer parte de MS. Até 2011 a cidade tinha 7.7853 habitantes e o prefeito do município é Vanderlei Bispo (PTB).

Eldorado

Eldorado, está localizada ao sul do estado, em região próxima à divisa do estado do Paraná e também ao Paraguai. A cidade é popularmente conhecida como "capital da melancia" devido à alta produção da fruta, responsável por parte dos giros financeiros da cidade. A cidade também é conhecida pelo grande contrabando de cigarros paraguaios, que ocorrem desde a época de 70. Em 2014 a cidade tinha 12.079 habitantes. O atual prefeito é Aguinaldo dos Santos (PEN).

Juti

Em 1977 o município passou a fazer parte de MS e em 14 dezembro de 1987, pela lei número 800, foi criado o município de Juti, pelo então governador Marcelo Miranda Soares, ficando o mesmo, pertencendo a comarca de Caarapó. Em Juti a suspensão das aulas presenciais nas unidades escolares e nos centros de educação infantil da rede municipal também ficou até 30 de junho. Em 2018 a cidade tinha 6.638 habitantes. A prefeita da cidade é Elizângela Biazotti (PMDB).

Laguna Caarapã

Laguna Carapã é bastante destacado tanto na parte de agricultura, quanto na parte comercial. No último dia 3 a Secretaria de Estado de Saúde divulgou o surgimento do primeiro caso de coronavírus no município. Mas o município contestou a informação e alegou que a paciente deixou a cidade há cinco anos, mas, até hoje, mantém o número do Cartão SUS –levando ao vínculo inexistente. Em 2014 eram 6.935 habitantes. O prefeito da cidade é Itamar Bilibio (MDB).

Dois Irmãos do Buriti

A cidade é a sexta produtora de café no estado, primeira produtora de laranja e segunda de tomate. As principais atividades econômicas são pecuária e comércio. Mesmo sem casos confirmados a cidade instaurou no último dia 10 barreiras sanitárias para controlar a entrada de visitantes e proteger os moradores diante da pandemia de coronavírus. Em 2011 eram 10.442 habitantes. O prefeito da cidade é Edilson Zandona de Souza (PSDB).

Terenos

Terenos é o município mais próximo da capital Campo Grande com menos de 30 km. A cidade também contestou o boletim epidemiológico da SES (Secretaria de Estado de Saúde). O município de Terenos deixou a lista dos atingidos pelo novo coronavírus. Isso porque o paciente teve a notificação feita na origem e passou a constar como sendo de Campo Grande. Em 2011 eram 17.567 habitantes. O atual prefeito é Donizete Barraco (PMN).

Jaraguari

Foi elevada a município pela Lei nº 692, de 12 de dezembro de 1953, sendo instalado em 18 de janeiro de 1954. Em 1977 o município passa a fazer parte do atual estado de Mato Grosso do Sul. Em 2011 a cidade tinha 6.414 habitantes. O atual prefeito é Edson Nogueira (PSDB)

Rochedo

A formação do Povoado de Rochedo teve início em 1931, quando uma leva de nordestinos, especialmente baianos, alagoanos e pernambucanos, acampou à margem direita do rio Aquidauana, na tentativa de descobrir possíveis mouchões diamantíferos a exemplo do que já vinha ocorrendo no percurso daquele rio. Os esforços daquela gente, depois de exploração em exploração, foram compensados pela descoberta de rica jazidas de diamantes. Em 2011 a cidade concentrava 4.972 habitantes. O prefeito da cidade é Francisco de Paula Ribeiro Junior (PSDB).

Rio Negro

Com cachoeiras que favorecem ao turismo e a prática de esportes radicais como rapel, o município tinha em 2011 cerca de 5.038 habitantes. O atual prefeito da cidade é Cleidimar Camargo (PSDB).

Bandeirantes

A cidade localiza-se à 58 km da capital do estado e é conhecida por ter a mesma padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. O município implantou medidas para barrar a aglomeração e circulação de pessoas no comércio local, a fim de reduzir a possibilidade do contágio. Em 2011 haviam 6.623 habitantes. O prefeito da cidade é Álvaro Urt (DEM).

Figueirão

Figueirão se tornou município em 1 de janeiro de 2005, desmembrado parcialmente das áreas dos municípios de Camapuã e Costa Rica. De acordo com estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a população de Figueirão era de 3 005 habitantes em 2014. O atual prefeito da cidade é Rogério Rosalin (PSDB).

Pedro Gomes

Fundada em 1965 a cidade conta com diversos pontos turísticos, dentre todas podemos citar a principal, a cachoeira da Aguá Branca com 86 m de altura, possui trilhas para chegar até o topo e à base da cachoeira, vislumbra-se um belíssimo visual. Em 2018 a população estimada era de 7.666 habitantes. O prefeito é Wilian Fontoura (PSDB).

Inocência

O topônimo do município foi adotado numa homenagem ao romance Inocência, de Alfredo de Escragnolle Taunay, Visconde de Taunay, cujo enredo retrata fatos e costumes da região. Como forma de prevenção a cidade já implantou Barreiras Sanitárias na entrada da cidade para evitar que o novo coronavírus de proliferasse. Em 2014 eram 7.687 habitantes. O prefeito da cidade é José Arnaldo Ferreira de Melo (PSDB).

Santa Rita do Pardo

Santa Rita do Pardo é um município que de acordo com estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), era de 7.582 habitantes em 2014. Em abril a cidade registrou o seu primeiro caso suspeito.

Anaurilândia

O município faz parte da divisa com Paraná/São Paulo. Em 2011 eram 8.534 habitantes e o prefeito da cidade é Edson Takazono (PMDB).