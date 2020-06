Comércio em geral de Corumbá está proibido de abrir nos fins de semana a partir de hoje

O Centro de Corumbá - (Foto: Marcos Boaventura/Divulgação)

O decreto n.º 2.334 instaurado na última quarta-feira (17) em Corumbá, proibiu o funcionamento do comércio em geral e de prestação de serviços nos fins de semana da cidade. A decisão foi uma forma de evitar mais casos confirmados na cidade. Hoje (20) quem andou pelo Centro cidade percebeu o baixo movimento.

“Com o aumento da curva de infecção, torna-se necessária a implementação de medidas mais restritivas, de modo a frear o contágio da doença”, diz o prefeito Marcelo Iunes, ressaltando ainda que o estabelecimento de horário de abertura e fechamento do comércio resultará em diminuição no fluxo dos colaboradores que se utilizam do transporte coletivo nos horários de maior ocupação dos ônibus.

Com o novo decreto, fica estabelecido o horário das 7h às 17h para o funcionamento do comércio e prestação de serviços em geral.

As excessões ficam para os açougues, mercados, supermercados e restaurantes, independentemente do porte do empreendimento, os quais poderão funcionar das 7h às 14h. A partir das 14h até às 22hrs, os restaurantes estão autorizados a operarem na forma delivery (entrega em domicílio).

As panificadoras, padarias e confeitarias, os quais poderão funcionar das 6 às 15h, além das clínicas médicas, postos de combustíveis (exclusivamente para abastecimento) e farmácias, os quais poderão funcionar nos horários estabelecidos para cada atividade, resguardado o atendimento por plantão das farmácias.

Os comércios de lanches em geral e similares poderão operar nos sábados e domingos somente na forma de delivery, até às 22h. Está terminantemente proibido o acesso, a permanência e circulação de pessoas em praças públicas e de práticas desportivas, parques públicos, jardins, quadras e campos de práticas esportivas, clubes de recreação e espaços destinados à eventos coletivos, inclusive a Prainha do Porto Geral, em todos os dias da semana.

As lives coletivas (com participação de mais de dois integrantes) transmitidas via internet, de qualquer gênero, somente serão permitidas após a apresentação e aprovação de plano de biossegurança perante a Vigilância Sanitária Municipal.

O documento ressalta que segue mantido o toque de recolher, no horário de 21h às 5h no perímetro urbano, enquanto perdurar o risco de contágio da Covid-19, observadas as deliberações da Secretaria Municipal de Saúde de Corumbá.