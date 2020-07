Decreto em Sonora proíbe pelos próximos 15 dias o acesso de pessoas ao balneário do município

O estabelecimento que for pego pela vigilância sanitária infringido as regras, serão notificadas e pagarão multas - (Foto: Reprodução)

Em Sonora, a 365 km de Campo Grande, a prefeitura do município está radicalizando para evitar que as pessoas saiam de casa. O decreto assinado pelo prefeito Enelton Ramos da Silva, que passou a valer desde ontem (13), proíbe pelos próximos 15 dias o acesso de pessoas ao balneário do município, inclusive para embarque e desembarque de qualquer espécie náutica.

A cidade que tem 55 casos confirmados decretou que comércio não essencial ficará fechado aos sábados e domingos. O estabelecimento não essencial deve fechar entre às 20h30 de sexta-feira até às 5h de segunda, totalizando 56 horas de fechamento.

Também fica determinado o fechamento das atividades comerciais, bem como templos e igrejas no município. Poderão funcionar exclusivamente as farmácias, mercados e supermercados, açougues, peixarias e sacolão, distribuidora de gás, já as padarias poderão atender sem disponibilização de mesas e cadeiras, nos postos de combustíveis deverão permanecer fechados o serviço de lanchonete. Os restaurantes e lanchonetes poderão trabalhar no sistema de delivery.

O estabelecimento que for pego pela vigilância sanitária infringido as regras, serão notificadas e pagarão multas.