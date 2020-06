Comerciantes que não cumprirem o decreto do toque de recolher vão ter o alvará encerrado

Quem não cumprir vai ser penalizado - (Foto: Reprodução)

Já está definido que a partir de sexta-feira (26), o toque de recolher em Campo Grande volta a funcionar das 22h às 5h. Desde o fim de abril, a prefeitura havia estabelecido o horário de meia-noite para início do toque de recolher, mas o prefeito do município Marcos Trad (PSD) definiu o novo horário devido a “desobediência” dos campo-grandenses. Na live de transmissão divulgada hoje (24), Trad explicou que os comerciantes que não obedecerem às novas regras serão notificados e em casos extremos, terão o alvará de funcionamento encerrado.

“O número de reclamações em bares e lanchonetes passou dos limites dentro da cidade. Deus tem protegido muito Campo Grande, por isso estamos pedidos aos empresários que cumpram o decreto. Às 22h nós vamos com os efetivos policiais. Todas as nossas equipes vão para as ruas. Esperamos não ter trabalho com os comerciantes para não haver notificações ou até mesmo ter o alvará de funcionamento encerrado”, afirma.

O prefeito na live de hoje (24) - Foto: Reprodução

Trad disse que "não souberam usar" a medida de abril que estendeu a permissão de funcionamento até meia-noite. E que "não vai ser por causa de um, dois ou três que a gente vai prejudicar a todos.

“Eu acho que mais importante que fechar tudo, é preciso viver com respeito e educação. Você tem que pravelecer o direito coletivo sobre o direito individual. Você não vive sozinho, e é preciso saber respeitar o próximo”, desabafa.

Academias e parques - O prefeito ainda explicou ainda que as academias ao livre e parques voltam a funcionar em breve. “Já estamos elaborando um plano de retorno dos parques e academias ao livre. Vamos começar com o projeto piloto para ver até que ponto a população será parceira e solidária aos cumprimentos de tudo aquilo que for colocado para você voltar a frequentar os locais”, diz.