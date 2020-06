Com o uso obrigatório das máscaras na Capital, entenda a importância do equipamento

Item essencial para proteção contra Covid-19 torna-se obrigatório em Campo Grande - (Foto: Divulgação)

O uso de máscaras torna-se obrigatório em Campo Grande a partir de amanhã, sexta-feira (19), conforme decreto publicado no Diário Oficial do município (Diogrande) nesta quinta-feira (18). O item de segurança é indispensável e essencial para evitar a contaminação do novo coronavírus, conforme orientação da organização Mundial da Saúde.

Além disso, há a expectativa de sair amanhã (19) um decreto estadual estendendo o uso obrigatório de máscaras para todo estado de Mato Grosso do Sul a partir da próxima segunda-feira (22).

A infectologista e cooperada da Unimed Campo Grande, Dra. Carolina Martins Neder, explica que “a contaminação pelo novo coronavírus pode acontecer através de tosse, espirro ou quando alguém conversa muito próximo da gente. Se a pessoa que tem o vírus, sabendo ou não dele, e está de máscara, ela evita a propagação desse vírus. Já a pessoa que está com a máscara, e não tem o vírus, também se protege ao ter contato com alguém que tem a doença, porque se ela tentar colocar a mão na boca, ou alguém espirrar por perto, estará protegido com a máscara. A máscara é essencial na proteção contra o vírus”.

Dra. Carolina enfatiza que “como esse vírus é novo, não temos ainda nenhum remédio que se mostre eficaz e nenhuma vacina para nos proteger, somente o uso de máscara, e a lavagem correta, e com frequência, das mãos. Esses procedimentos fazem com que diminua o número da prevalência do vírus”.

Vale ressaltar que os cuidados se estendem não somente ao uso do item, mas também na higienização e no descarte do mesmo. Seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde, a Unimed CG traz algumas dicas para o seu cuidado: nariz e queixo não devem ficar descobertos, e máscaras largas não devem ser utilizadas. O acessório deve ser tirado, sempre, de trás para frente, segurando pelos elásticos ou tiras. O descarte da máscara descartável deve ser feito primeiro em um saquinho, antes mesmo de jogado na lixeira.

Já o acessório de tecido, que pode ser reutilizado, deve ser colocado em uma sacola antes da lavagem, que, segundo a cirurgiã vascular da Unimed CG, Dra. Marília Lomonaco de S. Galhardo, deve ser realizada com água e sabão e depois deixada de molho por pelo menos 10 minutos em solução com 10 ml de água sanitária para 500 ml de água. A higienização das mãos deve ser feita com água e sabão ou com álcool em gel 70% antes e depois do uso de máscaras.

Além disso, evite deixar o item de segurança em outros lugares como: mesas, cadeiras, cômodas, entre outros. Vale lembrar que essa é só mais uma recomendação para evitar a contaminação do novo coronavírus. Para proteger você e sua família, siga atentamente as orientações do Ministério da Saúde, OMS e demais órgãos da saúde até que o período de pandemia passe.

Ações

A Unimed CG adotou uma série de medidas de enfrentamento ao novo coronavírus. Dentre elas, a cooperativa investiu na distribuição de mais de nove mil máscaras de TNT para beneficiários que buscam atendimento na sede e hospital, e chegam sem o item de segurança.

Pensando na comunidade em geral, iniciou uma ação de doação de mais de 50 mil máscaras de tecido para clientes empresariais, especialmente aqueles que dispõem de grande fluxo de atendimento ao público e que por esse motivo acabam mais expostos ao risco de contaminação, e mais de 700 máscaras para seis instituições filantrópicas da capital.

A cooperativa médica ainda doou mil máscaras de tecido às Secretarias de Saúde Municipais de Guia Lopes da Laguna e Jardim para serem distribuídas à comunidade de acordo com a necessidade. A doação foi feita durante uma ação voluntária destinada a profissionais da saúde.