Com o Painel Mais Saúde, Governo divulga informações do cenário da pandemia no Estado

Em busca da transparência em relação às informações relacionadas ao coronavírus, o Governo do Estado de MS, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde, lançou o Painel Mais Saúde, com dados da Covid-19 Mato Grosso do Sul em seu site institucional: saúde.ms.gov.br.

Nesse portal, criado e adaptado em várias etapas, o objetivo é proporcionar transparência, acessibilidade e visibilidade em relação ao tempo cenário no Estado.

A plataforma é dinâmica e orgânica, dividida em sete painéis: o primeiro painel é o Geral, no qual há um resumo com dados sobre os casos notificados, sem encerramento, em investigação, descartados, confirmados e os de óbito.

O segundo painel mostra a taxa de isolamento por município. Na avaliação do secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, um dado importante que revela o comportamento da população. “Consultamos diariamente e verificamos uma baixa adesão da população ao isolamento social, sendo um desses fatores mais importante para evitarmos a propagação do vírus”.

O terceiro painel é de detalhamento, com informações importantes sobre comorbidades dos casos confirmados, sobre número de testes realizados, se o caso trata-se de profissionais da saúde/segurança pública, ou seja, de quem está na linha de frente no combate à doença.

Para detalhamento da informação, o usuário precisa apenas clicar em cima da informação deseja, escolher sim ou não e verificar os dados. Logo abaixo há ainda gráficos por gênero, município, com casos conformados, incidência, óbitos, taxa de mortalidade.

O painel Mapas Confirmados, quarto painel, possibilita ao usuário um panorama geral do Estado no que diz referência à incidência por município, permitindo, inclusive, ao Gestor Público, conhecimento técnico para tomada de decisões.

Gráfico sobre evolução diária de óbitos

Outra importante ferramenta que ajuda na tomada de decisão é a do painel 5 que destaca essencialmente faixa etária e sexo dos casos confirmados, dos recuperados e dos óbitos. E, a seguir, no painel 6, de comparativo de municípios, o usuário consegue elencar diversos municípios e comparar as r ealidades locais.

Por fim o painel 7 traz a lista com os microdados, ou seja, que detalha todas as variáveis caso a caso finalizando assim a publicação.

Para o Coordenador de Tecnologia da SES-MS, Marcos Espíndola de Freitas, estes recursos tecnológicos são fundamentais para gestão pública na tomada de decisões, pois, a partir do conhecimento do comportamento e evolução da doença é possível definir estratégias de ação para o efetivo combate ao Coronavírus. “Tais informações evidenciam em que momento estamos na pandemia, se controlado, estável ou crítico o que exigiria medidas extremas. O Governo do Estado sempre prezou pela transparência e oportunidade das informações como direito de todos”.

Clique no link: http://mais.saude.ms.gov.br/hub/stream/aaec8d41-5201-43ab-809f-3063750dfafd e acesse o Painel Mais Saúde.