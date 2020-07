Fila para tesstar no drive trhu do coronavírus da Capital - Rosana Siqueira

Se você está com sisntomas de gripe, ou teve contato com alguém contaminado com o coronavírus terá que ter dinheiro, paciência ou sorte para conseguir fazer o teste de detecção da doença em Campo Grande. É que os testes rápidos podem custar de R$ 260 a R$ 350 segundo apurado pela reportagem da Crítica, enquanto a sorologia e o RT-PCR podem passar de R$ 400 em laboratórios particulares da Capital. Para quem não tem como pagar, a saída é tentar o drive-thru do coronavírus que funciona na 26 de agosto, e faz o exame PCR (aquele do cotonetão no nariz) gratuitamente, mas é preciso saber que a fila de espera pode passar de 10 dias.

Os exames RT PCR são considerados os mais eficientes, em pacientes com suspeita de Coronavírus (Covid-19). O atendimento lá é diário de 08h30 às 16h30 por meio de agendamento prévio pelo disk Covid (67 3311 6262). A iniciativa é uma parceria da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), Secretaria Estadual de Saúde (SES) e Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMS).

O atendimento da ligação pode levar até 20 minutos por isso não desista, cooque no viva voz e suporte a musiquinha.

O PCR serve apenas para detectar se o paciente já teve o novo coronavírus. O teste vai ser agendado e indicado para pacientes que apresentaram febre, coriza, tosse e dor de garganta, apenas sintomas leves da doença, e não tiveram evolução do quadro. Quem vai até o local deve esperar na fila com vidro fechadop e máscasra. Um bombeiro vem até sua janela você mostra o documento pelo vidro, sem nenhuk contato. Ai você segue em frente e para num local onde os profissionais de saúde,m devidamente paramentados vão te atender. Ai é desligar o vepiculo baixar o vidro tirar a máscar ae deixar a enfermeira enfiar o cootnete na sua narina., O procedimento aliás e desagradável mas não tem dor,. Basta você inclinar a cabeça para trás, manter a cxalam enquanto ela enfia o cotonetão atpé no dfundo do nariuz chegando a garganta. É lá que se recolhe a secreção.

Para quem quer fazer o teste rápido aquele que sai em uma hora no máximo o custo sai a partir de R$ 140 na Drogasil da Chácara Cahcoeira apenas. Mas lá tambémm tem que ligar e agendar, e demora uns dias também. Além disso alguns labortporios de Campo Grande,m como o Sabin e Oswaldo Cruz fazem testes, mas o preço é salgado.

Sintomas – O ideal é que as pessoas com sintomas do novo coronavírus devem ligar para o disk coronavírus. Em Campo Grande, o número é (67) 2020-2170, para tirar dúvidas e, inclusive, ser consultado por um médico. Pessoas sintomáticas devem manter o isolamento domiciliar, ou seja, não devem sair de casa.

Mesmo que Mato Grosso do Sul seja o Estado brasileiro com menor incidência de casos, é preciso seguir atento, mantendo distância social, lavando as mãos constantemente e usando máscaras nas ruas. Sempre que possível, é preferível ficar em casa porque cerca de 60% dos portadores do Covid-19 não tem nenhum sintoma, mas podem contaminar outras pessoas, principalmente idosos, complicando a saúde dos mais vulneráveis, que podem chegar a óbito após serem contaminados.