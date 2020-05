Com mais 86 confirmados, MS passa para 1.186 pacientes com coronavírus

Dos 1.186 casos confirmados, 705 estão em isolamento domiciliar, 404 estão sem sintomas e já estão recuperados - Foto: Dado Ruvic/Reuters

Com mais 86 exames positivos para coronavírus (Covid-19) nas ultimas 24 horas, o número de casos confirmados da doença no Estado chega a 1.186. Os números constam no boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira (27) em coletiva de imprensa online com autoridades do Governo do Estado.

Dos 1.186 casos confirmados, 705 estão em isolamento domiciliar, 404 estão sem sintomas e já estão recuperados. 60 estão internados, sendo 23 em hospitais públicos e 37 em hospitais privados. Um paciente internado é procedente de fora do Estado. Foram registrados 18 óbitos.

A 18ª vítima era do sexo feminino, tinha 78 anos, residente em Três Lagoas. Com pneumopatia crônica, ela veio a óbito no Estado de São Paulo, mas computa para Mato Grosso do Sul por ser este seu local de residência. Sendo assim, em Mato Grosso do Sul registra 6 óbitos em Campo Grande, 5 em Três Lagoas, 2 em Batayporã, 1 em Paranaíba, 1 em Vicentina (também ocorrido no Estado de São Paulo), 1 douradense que morreu em Tocantins e 2 óbitos de Brasilândia.

Os 220 casos suspeitos em investigação tiveram as amostras encaminhadas para o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen/MS), e os resultados ficam prontos entre 24h a 72 horas.