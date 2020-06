Com duas mortes, Prefeitura de Corumbá disponibiliza área restrita para vítimas da covid-19 em cemitério

Boliviano que morreu pela covid-19, foi sepultado nesta manhã na área restrita no Nelson Chamma - (Foto: Reprodução/Diário Corumbaense)

Com mais uma morte no município, Prefeitura de Corumbá disponibilizou uma área restrita do cemitério Nelson Chamma para sepultamentos das vítimas do coronavírus.

Em entrevista ao Diário Corumbaense, o coordenador de Fiscalização de Posturas da Prefeitura de Corumbá, Luciano Cruz Souza, informou que a área já conta com a abertura de 15 valetas.

Ainda segundo o coordenador, no cemitério Santa Cruz não há uma área reservada, devido à superlotação, mas isso não impede dos familiares das vítimas da covid-19 que tenham jazigo no local não sepultarem ali. “Porém, em ambos os cemitérios, os sepultamentos são feitos seguindo determinações para a prevenção do vírus, com o caixão fechado, lacrado e impermeabilizado”, enfatizou.

Mortes na cidade

Corumbá registrou a segunda morte por coronavírus na noite de ontem (15). Foi a 14ª morte em uma semana no Estado e a 36ª no total. A vítima é um boliviano, 59, que foi notificado pela doença em 5 de junho. Ele estava internado e respirando por ventilação mecânica, no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) da Santa Casa, desde o dia 6.

O primeiro óbito registrado em Corumbá, em decorrência do coronavírus, foi na última sexta-feira (12). Um caminhoneiro, 53, com histórico de hipertensão e diabetes, ficou internado durante 12 dias e não resistiu.