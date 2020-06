Com casos de coronavírus na imprensa, Saúde irá testar jornalistas de Campo Grande

A testagem é necessária, uma vez que o meio jornalístico de Campo Grande já registra casos de Covid-19 entre profissionais - (Foto: Reuters/Ueslei Marcelino/Direitos Reservados)

Por solicitação do Sindjor-MS (Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Mato Grosso do Sul), a Secretaria Estadual de Saúde irá promover a testagem para a Covid-19 em todos os jornalistas de Campo Grande. O ofício foi encaminhado nesta quinta-feira (25) pelo presidente da entidade, Walter Gonçalves Filho, ao secretário Geraldo Resende, que adiantou ao jornalista Ítalo Milhomen ter iniciado as tratativas para atender o pleito.



Agora, o Sindjor-MS aguarda a resposta oficial da secretaria ao ofício já protocolizado para que se definam data, horário e local dos exames, com prioridade a jornalistas que estão trabalhando no dia a dia, na linha de frente, e do grupo de risco, estendendo-se depois aos demais profissionais. Para receber o teste rápido, o/a jornalista deverá apresentar o crachá ou o registro na carteira de trabalho da empresa onde atua ou o Registro Profissional de Jornalista.



A testagem é necessária, uma vez que o meio jornalístico de Campo Grande já registra casos de Covid-19 entre profissionais: ao menos oito casos positivos da doença foram confirmados em Campo Grande. A atividade é considerada essencial, e isso expõe os profissionais ao risco