Com barreiras sanitárias funcionando, Terminal Rodoviário de Campo Grande pode abrir antes de 30 dias

Terminal Rodoviário de Campo Grande - Foto: Divulgação

Na tarde de ontem (4), representantes da concessionária que administra o Terminal Rodoviário de Campo Grande, o prefeito Marquinhos Trad (PSD) e o Rodosul (Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros No Estado de Mato Grosso do Sul), se reuniram para estudar a reabertura do local. Mas para volta a funcionar, o prefeito determinou que o local tenha uma barreira sanitária para fazer uma triagem nos passageiros que chegam de diversas localidades. A Prefeitura de Campo Grande decretou o fechamento do terminal a partir de hoje (5) por 30 dias.

Segundo o presidente do Rodosul, Cesar Possari, o prefeito informou que enquanto não estiver tudo pronto não há chances de abrir o terminal novamente. “O projeto de biossegurança já foi apresentando. Ele determinou que uma barreira sanitária seja feita o quanto antes. A previsão é que na semana que vem já esteja tudo pronto para avaliação”, explica ao portal A Crítica.

A iniciativa caiu como "balde de água fria" sobre o setor de transportes municipal e intermunicipal. Com perdas acima de R$ 13 milhões e pelo menos 400 demissões recentes, o segmento alega que cumpre todas as medidas de biossegurança como desinfecção dos ônibus, distanciamento seguindo as recomendações da OMS (Organização Mundial de Saúde).

O diretor-presidente de Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos (Agereg), Vinícius Campos, esclareceu que a necessidade da suspensão das atividades do Terminal Rodoviário de Campo Grande, é em decorrência ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus. "A situação demanda medidas urgentes de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença", salientou.

"As ações foram tomadas após o aumento nos casos no interior do Estado, principalmente na região sul. A recomendação para que fechasse a rodoviária visa resguardar a população da Capital do interior onde tem focos neste momento. A ideia é evitar o fluxo de pessoas entre interior e Campo Grande", esclareceu.

O presidente da Rodosul, Cesar Possari destaca que desde o início o setor sugeriu a execução de barreiras sanitárias com servidores do município, Governo e até Exército.

"Na primeira vez que a rodoviária foi fechada, nos propusemos que fossem feitas barreiras e não tinha gente no Estado. Sugerimos chamar o Exército, o que foi considerado inviável. Então propusemos colocar enfermeiros particulares, que seriam pagos metade pelo setor, mas não foi necessário. Além disso uma das concessionárias doou uma câmara de desinfecção de cloro e estamos há 21 dias parados sem a instalação do equipamento", explicou.

Ele ainda destacou as medidas de biossegurança adotadas. "Não viaja passageiro ao lado, nem atrás de ninguém a não ser seu filho sua mãe, ou alguém da família que precisa de cuidados", explicou.