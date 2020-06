Com aumento de casos, frigorífico do interior paralisa atividades por 15 dias

No retorno, a empresa garante que todos os funcionários passarão por teste de Covid-19 - (Foto: Reprodução)

Com o aumento de casos de coronavírus no município de Rochedo, que chega a 29 contaminados, segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje (29), a Naturafrig Alimentos, divulgou que as atividades da unidade do frigorifico no município serão paralisadas temporariamente por “aproximadamente 15 dias”. A empresa afirma que o período será de reestruturação dos procedimentos já implementados.

“As medidas para a contenção, em especial a suspensão das atividades, se deu por decisão preventiva interna, e não por determinação de qualquer órgão. A direção entende que momento exige união de todos em prol da saúde das pessoas e da segurança dos produtos”, diz o comunicado.

Durante as atividades, a indústria já havia adotando medidas de segurança, como cumprimento do distanciamento social, mudança de horários dos setores para evitar aglomeração, aferição de temperatura ao adentrar nos veículos e na empresa, entre outras. No retorno, a empresa garante que todos os funcionários passarão por teste de Covid-19.