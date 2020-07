Com aumento de 350% de casos em uma semana, Aquidauana reforça restrições para tentar conter a Covid-19

Ao todo são 22 casos comparados aos seis registrados há apenas sete dias atrás. - (Foto: JNE)

O crescimento do número de casos da Covid-19 em Aquidauana, cidade localizada à 141 km da Capital, tem causado grande preocupação nas autoridades e na maioria da população que solicita medidas mais rígidas do poder público para conter o avanço da doença. Somente na última quinta-feira (16), sete novos casos foram confirmados na cidade, sendo três deles, na Aldeia Buritizinho. Ao todo são 22 casos comparados aos seis registrados há apenas sete dias atrás.

Na população indígena, a preocupação é ainda maior pois além dos novos casos, o segundo óbito do município foi de um indígena de 40 anos. Ele era morador de aldeia, hipertenso e sofria de obesidade. Cerca de 50 exames foram realizados hoje nas aldeias da cidade pela Secretaria de Saúde.

Diante do aumento de casos, o Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19, se reuniu em caráter de urgência na tarde de quinta-feira, para tomada de decisões e medidas restritivas, visando diminuir a circulação de pessoas na cidade. A reunião durou aproximadamente 3h, com representantes de diversas categorias do comércio e serviços, autoridades públicas, autoridades policiais, militares e religiosos, médicos, enfermeiros, Defensoria Pública e SESAI. As medidas começam a valer a partir de hoje (17) e terão validade até o dia 31 de julho. Confira como fica o atendimento de alguns estabelecimentos em Aquidauana:

- A partir das 17 horas de hoje fica proibido o consumo de bebidas alcoólicas presencial em bares, conveniências, restaurantes, lanchonetes e locais públicos durante qualquer horário do dia e da noite.

- O horário de funcionamento do comércio não foi alterado e continuará das 8h às 16h de segunda a sexta-feira e aos sábados das 8h às 12 horas.

- Bares e conveniências deverão encerrar as atividades às 18 horas e fica proibido o consumo no local.

- Supermercados deverão fechar às 18 horas.

- Restaurantes e lanchonetes abertos até às 21 horas e após esse horário apenas serviço de delivery.

- Academias e igrejas fechadas.

- Toque de recolher às 22 horas, com fiscalização da Polícia Militar e da Prefeitura de Aquidauana.

O município, assim como a maioria dos municípios do estado, foi classificada hoje como zona vermelha, ou seja, grau elevado de riscos relacionados à pandemia do coronavírus de acordo com o primeiro relatório situacional aprovado pelos membros do Comitê Gestor do Programa de Saúde e Segurança da Economia (Prosseguir).

Outros seis municípios de Mato Grosso do Sul apresentam grau extremo de riscos relacionados à pandemia, receberam a bandeira preta pelo programa Prosseguir e recomendação de lockdown para conter a pandemia.