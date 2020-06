Com Aparecida do Taboado, MS registra 65% dos municípios com casos confirmados de coronavírus

Com 51 dos 79 municípios apresentando casos confirmados de coronavírus, Mato Grosso do Sul passa a ter 65% do território apresentando a doença. É o que mostrou o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, durante a transmissão ao vivo nas redes sociais do Governo do Estado neste sábado (06.06). O novo município a aparecer entre os com casos confirmados é Aparecida do Taboado, na região leste do Estado.

Com o isolamento social baixo no Estado, ele fez um novo apelo à população. “Essa luta é de todos que amam a vida”. Em seguida, falou da preocupação com Dourados, que apresenta, atualmente, 493 casos confirmados, ocupando o primeiro lugar no ranking estadual. Mato Grosso do Sul registra 2.132 pessoas com Covid-19.

O vídeo completo com informações sobre a testagem pode ser conferido no Facebook do Governo do Estado: facebook.com/GovernodeMatoGrossodoSul .

Live

Diante da pandemia do novo coronavírus e da frequente necessidade de utilizar a informação como ferramenta de saúde, o Governo do Estado adotou o formato de entrevistas coletivas on-line transmitidas pelas redes sociais para informar jornalistas e sociedade sobre a situação da doença no Estado, evitando assim a propagação de fake news.