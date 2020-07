Com 98% de leitos críticos ocupados no HR, Saúde monta nova estratégia  

A segunda tenda do Hospital de Campanha pode ser utilizada - (Foto: SECOM GOV MS)

No Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, referência para o tratamento de pacientes com Covid-19, 98% dos leitos críticos estão ocupados. A situação levou a Secretaria de Estado de Saúde e a própria unidade hospitalar a dar início a um novo nível de estratégia: todos os pacientes não Covid estão sendo encaminhados para outros hospitais, principalmente, a Santa Casa e o Hospital do Câncer.

Segundo o Secretário de Saúde Geraldo Rezende está é a fase III do Plano de contingência do Hospital.

Outra manutenção interna possível é o acionamento da segunda tenda do Hospital de Campanha para colocar os pacientes Covid de sintomas leves. Dessa forma, seria aberto espaço na estrutura hospitalar para leitos adaptados, usando respiradores mecânicos de anestesia, por exemplo, para auxiliar no tratamento da pandemia.

O nível III (Amarelo) do Plano de Enfrentamento a Covid-19, criado em 27 de março pelo Comitê Operacional de Emergência (COE-HRMS), previa o acionamento caso o número de leitos críticos atingisse sua totalidade. Com a nova estratégia, o acionamento já se inicia.