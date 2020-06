Colégios particulares de Campo Grande vão poder reabrir a partir de 1º de julho

As escolas privadas vão poder receber os alunos a partir do 1º de julho - Foto: Elza Fiúza/Agência Brasil

Após uma reunião na tarde de ontem (4), representantes das escolas particulares, Ministério Publico Estadual (MPMS) e a prefeitura de Campo Grande, definiram uma data para a volta às aulas na Capital. As escolas privadas vão poder receber os alunos a partir do 1º de julho.

Segundo o prefeito, as escolas vão poder voltr desde que não haja ocupação de leitos de UTI acima de 50%. “Hoje a ocupação é de 6,4% a 6,7%. Ou seja, temos 94% dos leitos vazios”, explica o prefeito.

Todas as escolas vão ter que entregar um plano de biossegurança. A intenção é que o retorno seja de forma gradativa, dando uma prioridade a alunos de até sete anos que estão tendo mais dificuldades no esquema “homeschooling”.

Com a pandemia do novo coronavírus em MS, um dos setores que mais atingido pelas medidas de isolamento foi o da educação privada. Aulas presenciais suspensas, férias antecipadas, demissões de professores, aulas nas plataformas digitais, entre outras medidas. Tudo isso para se adequarem a nova realidade do momento.

Após reuniões desde o mês passado, a Defensoria Pública de MS, Ministério Público de MS, Procon Estadual e Municipal, Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino de Mato Grosso do Sul (Sinepe) e a Associação das Instituições Particulares de Ensino de Campo Grande chegaram a um acordo no último dia 11 com diversas escolas particulares de ensino. Foi concluído que essas instituições forneçam um desconto de 10% no valor integral da mensalidade aplicável a todos os contratos. O desconto nas mensalidades terá validade enquanto as aulas presenciais estiverem suspensas.

Interior - Nesta semana, a decisão de voltar as aulas presenciais na rede particular de ensino em Chapadão do Sul, a 334 km de Campo Grande, foi barrado pelo Ministério Público de MS (MPMS) que entrou com uma liminar pedindo a suspensão do Decreto Municipal nº 3.305, de 28 de maio de 2020, que autoriza o retorno das aulas para as escolas privadas do 1º ao 5º ano do ensino fundamental.

As denúncias chegaram as Promotorias de Justiça de Defesa dos Interesses do Consumidor, da Infância e Juventude e dos Direitos Constitucionais do Cidadão que foram alertadas sobre a direção das escolas particulares sobre a volta das aulas presenciais por meio de mensagens de aplicativo, após a autorizão do município na semana passada.

Na ação, os promotores de Justiça Fernanda Proença de Azambuja e Matheus Macedo Cartapatti, ressaltam todas as medidas adotadas visando resguardar os interesses de crianças e adolescentes estudantes, de pais de alunos e de toda a sociedade sul- chapadense, e enfatizam que o retorno às aulas precisará ser cuidadosamente planejado do ponto de vista sanitário, caso as escolas sejam reabertas ainda em meio à pandemia.