Em meio a polêmica, Cloroquina já está disponível para tratamento nos hospitais de MS

Já estão sendo distribuídos dois medicamentos que podem ser utilizados, a critério médico, no tratamento de pacientes da Covid-19: cloroquina 150 mg e hidroxicloroquina 400 mg. De um total de 16 mil comprimidos de cloroquina recebidos do Ministério da Saúde, 13.406 já foram entregues aos municípios. Foram solicitados mais 15 mil comprimidos da cloroquina e adquiriu, com recursos próprios, 119.460 unidades de hidroxicloroquina.

De acordo com a Resolução 61 da CIB (Comissão Intergestores Bipartite) e da Secretaria de Estado de Saúde (SES), publicada no Diário Oficial Eletrônico do Estado no último dia 13, as Secretarias Municipais de Saúde são as responsáveis por solicitar e realizar a distribuição desses medicamentos no âmbito ambulatorial ou hospitalar, da rede pública e privada, de acordo com critérios médicos adotados, além dos números de casos notificados e confirmados para Covid-19 de cada município.

A Resolução, assinada pelo secretário estadual de Saúde Geraldo Resende e pelo presidente do COSEMS (Conselho de Secretários Municipais de Saúde) Rogério Santos Leite, determina que as Secretarias Municipais de Saúde definam “os fluxos de solicitação e distribuição dos medicamentos para os serviços ambulatoriais e hospitalares dos seus municípios”.

Segundo o documento, cabe às secretarias municipais de saúde solicitar o quantitativo de cloroquina 150mg e hidroxicloroquina 400 mg para a Assistência Farmacêutica Estadual entre os dias 20 e 30 de cada mês que antecedem a distribuição.

Distribuição - A decisão tomada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) em conjunto com o Conselho de Secretários Municipais de Saúde (Cosems) leva em consideração a recomendação para tratamento farmacológico com cloroquina 150 mg /e com a hidroxicloroquina 400 mg na Covid-19, publicada pelo COE/MS (Centro de Operação de Emergências de Mato Grosso do Sul). Também se justifica em dois aspectos: primeiro, que o Ministério da Saúde realizou a compra centralizada do medicamento cloroquina 150 mg, com distribuição regular às Unidades Federativas, incluindo Mato Grosso do Sul; segundo, que a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul realizou a compra do medicamento hidroxicloroquina 400 mg.

“Nossa principal preocupação é salvar vidas. Estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance para que nenhum sul-mato-grossense venha a perecer por falta de atendimento ou tratamento adequado. Estamos fazendo desde treinamento dos profissionais da saúde até a distribuição de EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) como máscaras, aventais, gorros e luvas, álcool 70.º, ou mesmo a compra ou recebimento em doação de leitos hospitalares, UTI’s e outros aparelhos”, afirma o secretário Geraldo Resende.

“Além de distribuir a cloroquina e a hidroxicloroquina aos municípios, é importante lembrar que fizemos repasse de recursos próprios ou do governo federal para os municípios e hospitais em valores consideráveis para custeio das ações de combate ao coronavírus”, salienta Geraldo. “Agora, precisamos que a população também faça a sua parte, adotando o isolamento social, uso de máscaras e ações de higiene”.