Central de Enfrentamento à Covid-19 da Unimed Campo Grande atende pacientes via telefone e WhatsApp

A Unimed Campo Grande, destaque entre instituições de Mato Grosso do Sul por ações de combate à Covid-19, implantou uma série de medidas emergenciais, com a finalidade de garantir o atendimento adequado aos pacientes durante a pandemia do novo coronavírus. Por isso, com o objetivo de facilitar o acesso às informações técnicas validadas e atualizadas referente à doença, desde o início da pandemia, beneficiários são atendidos pela Central de Enfrentamento à Covid-19 (Cecovid).

Composta por um grupo técnico de infectologistas e profissionais de saúde altamente preparados, a central tira dúvidas quanto aos sintomas, cuidados e a prevenção, além de orientar os beneficiários em relação ao fluxo adequado de atendimento dos casos suspeitos.

Para evitar contato direto com os pacientes, o atendimento é realizado via telefone através do número (67) 3389-2480 e pelos números de WhatsApp (67) 99675-0401, (67) 99865-0838, (67) 99626-1889 e (67) 99672-9543.

A central está em funcionamento desde o dia 18 de março e pode ser acionada de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 18h.

Conforme o presidente da cooperativa médica, Dr. Maurício Simões Corrêa, o mais importante neste momento é orientar as pessoas sobre os cuidados que precisam ter para evitar o contágio pela Covid-19. "A Unimed Campo Grande criou a Central de Enfrentamento à Covid-19, assim como adotou outras medidas, que funcionam via ligação telefônica e WhatsApp, a chamada telemedicina. Essas iniciativas têm trazido bons resultados, pois os pacientes tiram dúvidas e são orientados por telefone, sem a necessidade de uma consulta presencial".